Square Enix, connu pour ses jeux vidéo, fait aussi dans l'édition de livres

Si l'activité d'édition de Square Enix au Japon reste méconnue dans le reste du monde, la société a de sérieux arguments à faire valoir, avec la propriété de licences comme Fullmetal Alchimist, Soul Eater ou encore Black Butler. Jusqu'à présent, Square Enix publiait des mangas et des magazines au Japon, et cédait des licences de traduction et d'édition pour le reste du monde, notamment les États-Unis.Dans un communiqué, le groupe annonce que cette époque est révolue : désormais, Square Enix travaillera en bonne intelligence avec Penguin Random House pour commercialiser directement des ouvrages aux États-Unis. À partir de l'automne prochain, PRH prendra en charge la distribution des ouvrages : il faut s'attendre, d'après les informations communiquées, à des romans, des bandes dessinées et des mangas.Les livres que proposeront Square Enix et Penguin Random House seront consacrés aux licences vidéoludiques et aux mangas de la société japonaise : parmi les premiers titres, un roman Final Fantasy, le manga Hi Score Girl, récemment adapté par Netflix, et une édition complète du manga Soul Eater.Le programme ne s'arrêtera sans doute pas là, dès cette année : de nombreuses licences de Square Enix, dont Life is Strange et Tomb Raider, ont déjà connu des déclinaisons en livres et bandes dessinées, notamment. À terme, Square Enix devrait donc reprendre la main sur certaines licences, pour en assumer directement la publication.La plupart des jeux de Square Enix ont convaincu des millions de joueurs, que la société s'appliquera désormais à passionner tout autant à travers différents types d'ouvrages. Comme les films à succès, les jeux vidéo font régulièrement l'objet d'adaptations, pour prolonger l'univers et capter un peu plus l'attention des joueurs : Sekiro : Shadows Die Twice, succès du studio FromSoftware, deviendra ainsi un manga Le succès n'est toutefois pas assuré pour Square Enix, même si l'association avec Penguin Random House met à disposition un allié de poids dans le milieu : il y a quelques années, Take Two Interactive, éditeur du succès international Grand Theft Auto, s'était essayé à l'édition de comics, avant de jeter l'éponge