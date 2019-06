Sri Lanka : l'édition se mobilise après les attentats d'avril dernier

Les représentants de l'association des éditeurs locale autour du cardinal Ranjith, archevêque de Colombo

Une délégation d'éditeurs membres de la Sri Lanka Book Publishers Association (SLBPA), association des éditeurs sri-lankais, a rencontré le 16 mai dernier le cardinal Albert Malcolm Ranjith, archevêque de Colombo, pour lui remettre un don réalisé au nom de l'organisation. 450.000 roupies indiennes, soit 5000 € environ, ont été donnés pour soutenir les étudiants touchés par les attentats d'avril dernier.Les huit attaques qui ont frappé le Sri Lanka le 21 avril dernier, dimanche de Pâques, ont été revendiquées par l'organisation État islamique : il s'agit d'une des opérations terroristes les plus meurtrières de l'histoire du pays, où se côtoient bouddhistes, hindous, musulmans et chrétiens.Le cardinal Albert Malcolm Ranjith, en tant qu'archevêque de Colombo — ville touchée par un attentat-suicide —, était particulièrement écouté après les événements : après avoir demandé à la communauté chrétienne de « ne pas se faire justice [elle-même] », le représentant religieux a appelé les médecins à se mobiliser pour porter secours aux victimes.« L'action que vous avez menée pour venir en aide aux autres en prodiguant des soins et du réconfort, et pour vous assurer que la paix puisse perdurer nous a beaucoup touché, en tant que citoyens. La capacité d'initiative dont vous avez fait preuve est un exemple pour nous tous, pour garder la tête froide, malgré le chaos et la destruction, et chercher des réponses plutôt que blâmer les autres », a souligné Vijitha Yapa, président de l'association des éditeurs de livres sri-lankais, rapporte l'IPA 6 étudiants se sont également vus remettre une bourse d'études qui permettra de financer leur cursus jusqu'à leur sortie de l'université.Environ 170 jeunes sont désormais orphelins, après la disparition de leurs parents suite aux attentats, a précisé le cardinal Albert Malcolm Ranjith, qui déplore l'action de certains politiciens « plus préoccupés par des votes que par les dommages qu'ils peuvent provoquer ».