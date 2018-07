Stan Lee renonce à un procès contre son ancienne société, Pow!

Un communiqué commun révèle que Stan Lee, figure centrale de Marvel et de sa mythologie, renonce à son procès contre Pow! Entertainment, une société qu'il avait lui-même créée en 2001. Après le rachat, l'année dernière, du groupe par une société basée à Hong Kong, Lee en avait contesté les conditions, assurant qu'il n'avait pas autorisé la transaction, et s'était lancé dans un procès à 1 milliard $.

Stan Lee, en 2011 (Gage Skidmore, CC BY-SA 2.0)

Les différentes parties impliquées dans le procès se félicitent de l'abandon de celui-ci, Stan Lee en tête : le cocréateur de Spider-Man et des Quatre Fantastiques se dit «

», ajoutant que le procès «

». Un accord a visiblement été trouvé, sans plus de précisions, puisque Lee travaillera de nouveau avec les équipes de Pow! Entertainment.

raviétait déroutant pour tous, y compris moi-même et mes fans

Lee avait déposé sa plainte en mai dernier, contre Pow! Entertainment, et les cadres Shane Duffy et Gill Champion : il avait cofondé Pow! en 2001 avec ce dernier et Arthur Lieberman. Dans la plainte, il accusait la firme d'avoir obtenu de manière frauduleuse les droits exclusifs sur son nom et son image, très médiatisés par le groupe d'édition Marvel.

L'avocat de Stan Lee, Adam Grant, évoquait même la possibilité que la signature de Stan Lee ait été falsifiée... Par ailleurs, les réseaux sociaux de Lee auraient été contrôlés pendant des années par Pow !, sans l'autorisation de Lee, selon ce dernier.

Camsing Entertainment, qui avait racheté Pow! en 2017, avait assuré que la plainte était « sans fondements », quelques heures après un post de Lee sur Twitter. « Aujourd'hui, marque le premier jour où j'ai tweeté par moi même. Avant aujourd'hui, mon compte était tenu par d'autres personnes. Je n'ai toujours pas repris le contrôle de ma page Facebook. C'est quelqu'un d'autre qui s'en occupe, PAS moi », dénonçait-il.



Aujourd'hui, tout est manifestement pardonné : Lee assure qu'il travaillera à nouveau avec les équipes de Pow!, qui produit des mangas, des comics et des animes.

Il s'agit d'une affaire judiciaire de moins pour Stan Lee, qui a, ces derniers mois, connu un certain nombre de revers : il a été accusé d'agressions sexuelles, mais s'est aussi retourné contre son directeur commercial, accusé de l'avoir escroqué.