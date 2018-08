Star de l'été, Guillaume Musso compte près de 1,2 million de lecteurs depuis janvier

Transfert de l’année 2017, Guillaume Musso avait en effet changé d’éditeur, à grand bruit. Et la parution de La jeune fille et la nuit, en avril dernier, a fait grimper le romancier palois vers les hauteurs... des meilleures ventes.





ActuaLitté, CC BY SA 2.0





Selon les données GfK transmises par le directeur de la maison Calmann-Levy, Guillaume Musso serait le seul auteur à avoir dépassé les 55.000 exemplaires vendus depuis le 1er juillet. Il passerait à ce titre devant deux autres poids lourds de l’édition, Marc Levy, à 49.000 exemplaires et Joël Dicker, à 43.000 exemplaires.

Mais Guillaume Musso n’est pas simplement un succès estival : son dernier roman s’est écoulé à 554.000 exemplaires depuis sa sortie, ce qui le placerait en position de meilleur vendeur, sans conteste.

À cela s’ajoutent les ventes des formats poches, et si l’on englobe donc l’ensemble des livres estampillés Guillaume Musso, depuis le 1er janvier, on arrive au chiffre vertigineux de 1,191 millions d’exemplaires. Sur ce premier semestre débordant sur l’été, ce sont 16 romans (grand format et poche, nous attendons confirmation sur les ventes numériques et audiolivres).

En se basant sur les résultats semestriels du groupe Hachette Livre, communiqués fin juillet, on savait déjà que Guillaume Musso avait eu un effet explosif pour la structure.



Parti des Éditions XO pour la maison Calmann-Lévy, avec la sortie de La jeune fille et la nuit, il apportait sa pierre à l’édifice des 558 millions € de résultat pour le groupe (contre 579 millions € en 2017 sur la même période).