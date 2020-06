Star Wars brésilien, Robocop au Bangladesh : quand le cinéma n'a honte de rien

AVANT-PARUTION – C’est presque pareil ! explore avec humour la face cachée du 7e art et dévoile ses pires ainsi que ses meilleures arnaques. Quand une idée est bonne, elle peut bien servir plusieurs fois ! Chaque grand succès hollywoodien ouvre ainsi la voie à une surprenante parade de copies et d’ersatz.









Découvrez, sur un ton goguenard et décomplexé, les films de Sylvester Stallone sans Sylvester Stallone (mais avec son frère), John Travolto, la version italienne de John Travolta, les clones de Bruce Lee, les copies de James Bond.



Mais aussi les fausses suites que vous auriez préféré ne pas voir, les tentatives d’appropriation très peu culturelles (Un Robocop venu du Bangladesh, une femme Terminator issue d’Indonésie, un Star Wars version brésilienne...). Ou encore les lamentables contrefaçons des films d’animation Disney et Pixar...



C’est Presque Pareil ! provoque stupéfaction et éclats de rire au fil de 192 pages copieusement illustrées. Personne n’y échappe : les Super-Zéros, ces hommes et femmes en collants qui auraient mieux fait de rester en pyjamas, les ersatz sans vergogne des sagas Star Wars, Alien, Rambo, Robocop, Terminator, James Bond, Emmanuelle, Les Dents de la mer et même Police Academy, les clones de Bruce Lee ou Bud Spencer et Terence Hill.





< >

Sans oublier les photocopies infamantes des dessins animés Disney et Pixar ! En bonus : le générateur de titres des films de Bruce Lee et une préface exclusive de James Cameroun, célèbre (dans son quartier) décalque du réalisateur James Cameron !



Claude Gaillard est l’auteur de plusieurs ouvrages sur le cinéma et la pop culture, tels que Bad Requins, Dans l’enfer vert de la Rambosploitation, Les Pires parodies X sont souvent les meilleures ou encore Retour vers les futurs et Cyborgs Versus Androïdes sortis chez Omaké Books respectivement en novembre 2019 et juin 2020.





[à paraître 22/10] Claude Gaillard – C’est presque pareil ! — Amaké – 9782379890192 – 19,90 €