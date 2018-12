Stephan Kutniak, conseiller pour la création artistique et le soutien aux artistes

Le Journal officiel révèle ce 4 décembre que Stephan Kutniak est nommé conseiller en charge de la création artistique et du soutien aux artistes au sein du cabinet du ministère de la Culture. Il était auparavant directeur du département des échanges et coopérations artistiques de l'Institut français.

Stephan Kutniak, au moment de son arrivée à l'Institut français





Auparavant directeur général-adjoint des services du Conseil départemental des Hauts-de-Seine, responsable du pôle culture, puis directeur du département des échanges et coopérations artistiques de l'Institut français, Stephan Kutniak est diplômé en philosophie, sociologie et en gestion des projets culturels.



Avec ses précédents postes, Kutniak a été amené à superviser la politique culturelle dans les secteurs de la musique, du théâtre, des musées et de la lecture publique dans les Hauts-de-Seine, et a notamment piloté le projet de la Seine musicale sur l’île Seguin.