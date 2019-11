Stéphane Dumas remplace Laurent Lemaître au conseil d'administration du CNL

(photo d'illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

Laurent Lemaître, directeur de la Médiathèque - Espace culturel Robert Hossein de Merville, ne siègera plus au conseil d'administration du CNL en qualité de représentant des professions et des activités littéraires. Il est remplacé par Stéphane Dumas, vice-président de l'association des bibliothécaires de France (ABF).Rappelons que le conseil d'administration du Centre National du Livre, présidé par Vincent Monadé, président de l'établissement, rassemble deux membres du parlement, huit représentants de l'État, la présidente de la BnF, un représentant du Fill, un représentant du personnel et neuf représentants des professions et des activités littéraires.Le conseil d'administration du Centre National du Livre intervient bien sûr dans la définition des politiques de l'établissement, sous tutelle du ministère de la Culture. La composition complète du conseil est accessible à cette adresse