Stéphanie Chevrier devient Présidente des Éditions La Découverte

Stéphanie Chevrier vient d'être nommée Présidente des Éditions La Découverte. La maison fait partie du groupe Editis, dont le directeur général, Pierre Conte, vient d’annoncer d'annoncer un plan global de développement.

Plus tôt dans la matinée, ActuaLitté avait déjà évoqué l’arrivée de Marie-Pierre Sangouard à la tête du développement commercial d’Interforum.



Sur les recommandations de François Gèze, ancien PDG, et d’Emmanuelle Bagneris, Directrice générale de la maison, Pierre Conte, Directeur général d’Editis, nomme Stéphanie Chevrier Présidente des Éditions La Découverte pour succéder à Hugues Jallon.



Stéphanie Chevrier a travaillé chez Flammarion comme directrice littéraire dans le département de littérature générale, de 2001 à 2008. Début 2009, elle fonde les Éditions Don Quichotte, qu’elle dirige depuis, au sein du groupe Le Seuil-La Martinière. Elle prendra ses fonctions aux Éditions La Découverte au mois d’avril 2018.

Hugues Jallon a travaillé treize ans aux Éditions La Découverte comme éditeur et directeur éditorial, de 1997 à 2010. En septembre 2010, il a rejoint les Éditions du Seuil comme conseiller pour le développement éditorial puis comme directeur éditorial des sciences humaines et des documents.



Il dirigeait les Éditions la Découverte depuis 2014 et deviendra Président des Éditions du Seuil le 4 avril 2018, succédant ainsi à Olivier Bétourné.