Stéphanie Ferran, directrice du développement commercial chez Hachette

Crédit photo Philippe Jacob

Elle rejoint le Comité Exécutif International (Comexi) du groupe Hachette Livre. Elle conserve ses fonctions de Directrice du développement commercial pour la France, l’export et les filiales francophones.Stéphanie Ferran, née en 1977, est diplômée de Sciences Po Paris et d’HEC. Elle a passé les dix premières années de sa carrière dans le conseil en stratégie, chez A.T. Kearney. En 2010, elle rejoint le Comité de direction de Coca-Cola France en tant que Directrice de la Stratégie et du Revenue Management.En 2013, elle est nommée Directrice des Ventes pour la Grande Distribution, en charge d’une équipe de 300 personnes réparties sur tout le territoire français, puis en 2015, elle est nommée à la tête du Hors Domicile, un secteur stratégique pour Coca-Cola.Stéphanie Ferran a été par ailleurs membre de divers conseils d’administration et Maître de Conférences à Sciences Po Paris. Elle a rejoint Hachette Livre en tant que Directrice du développement commercial et membre du Comité Exécutif France en octobre 2017.