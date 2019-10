Stéphanie Laakmann nommée DRH d'Albin Michel

Stéphanie Laakmann rejoint le groupe Albin Michel en qualité de directrice des ressources humaines sous la responsabilité de Didier Couerbe, directeur général du groupe Albin Michel. Elle succède à Guy Delfourd qui prend sa retraite après presque 10 ans passés chez Albin Michel.Titulaire d’un DEA « Dynamiques des organisations et transformations sociales » obtenu à l’université Paris Dauphine, Stéphanie Laakmann a exercé pendant une vingtaine d’années ses fonctions de RRH puis de DRH dans le secteur des entreprises de service numérique (ESN) à forte croissance : Groupes ERT, ADVANS, OZITEM puis MICROPOLE.Le périmètre de responsabilités de Stéphanie Laakmann couvrira toutes les entités du groupe Albin Michel qu’elle fera profiter de son expérience, en s’appuyant sur les équipes RH en place.Nicolas Kamiski rejoint le groupe Albin Michel en qualité de directeur des systèmes d’information Groupe sous la responsabilité de Didier Couerbe, directeur général du groupe Albin Michel.Il est diplômé de l’École Supérieure d’Ingénieurs en Informatique et Génie des Télécoms. Après avoir travaillé une quinzaine d’années dans des groupes tels que Saint-Gobain et Veolia en qualité d’Ingénieur système et réseau puis directeur Infrastructure et Production, Nicolas intègre la société Devanlay-Lacoste puis il rejoint la maison Christian Louboutin en 2014 en qualité de directeur informatique.