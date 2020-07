Stéphanie Le Cam devient directrice de La Ligue des auteurs professionnels

« Nous sommes convaincus qu’aujourd’hui, seule l’application du droit dans un environnement professionnel qui le bafoue peut nous permettre d’assainir la situation », indique la Ligue dans un communiqué.Pour obtenir une meilleure reconnaissance pour leur profession, les 2000 membres de la Ligue seront donc soutenus par Stéphanie Le Cam. Auteure d’une thèse, L’auteur professionnel, entre droit d’auteur et droit social, elle apportera « une double expertise très rare entre droit social et droit de la propriété intellectuelle ».En guise de parcours, Stéphanie Le Cam compte parmi les personnalités dont Bruno Racine s’est entouré pour la rédaction de son fameux rapport « Aujourd’hui, forte de dix ans d’expertise et de recherche, je veux m’investir aux côtés de ces auteurs et autrices bénévoles qui luttent au quotidien pour améliorer les conditions de leur profession », indique-t-elle.Décidée à porter les réformes que soutient la Ligue, la nouvelle directrice se donne trois axes : empêcher la dégradation des conditions de travail des créateurs et créatrices, créer un véritable statut protecteur des artistes auteurs et réconcilier droit d’auteur et droit du travail, qui n’ont rien d’incompatible.