Stephenie Meyer annonce la sortie de Midnight Sun, dernier tome de Twilight

JUST IN: 15 years after the first novel in the “Twilight” saga was released, author Stephenie Meyer is bringing readers back to Forks, Washington, with her new book, “Midnight Sun.” Find the details here: https://t.co/IHD4UfAkkI pic.twitter.com/ZY3ZqnBahG — Good Morning America (@GMA) May 4, 2020

Sortie française annoncée

Il faut se souvenir que Midnight Sun, le fameux tome 5, avait fuité sur internet, provoquant la colère de Stephenie Meyer. C’était en août 2008, et la romancière, furieuse que son livre inachevé ait pu se mettre à circuler, décidait d’arrêter la fresque vampirique.Il aura fallu une pandémie et un confinement mondial pour qu’elle choisisse de s’y remettre, mais pas n’importe comment. En effet, de même que EL James a décidé de recycler les aventures de Fifty Shades of Grey, en basculant du point de vue d’Anastasia Steele, à celui de Christian , eh bien Stephenie Meyer va s’appuyer sur le jeune Edward Cullen, pour son prochain livre.Le 4 août sortira donc Midnight Sun, tant attendu, mais qui ne sera pas la suite directement. Ou du moins, pas celle que l’on pouvait attendre. « C’est une période dingue, actuellement, et je n’étais pas certaine que ce serait le bon moment pour publier ce livre. Mais certains d’entre vous attendaient depuis si longtemps qu’il ne semblait pas juste de vous faire patienter plus longtemps », indique-t-elle sur son site.Son éditeur américain, Little Brown assure que le livre tire parti du mythe de Perséphone et de la plongée aux enfers.Qu’attendre d’une histoire qui raconte ce que l’on sait déjà depuis le point de vue d’Edward ? L’éditeur est évidemment enthousiaste – probablement le contrat pour le tome 5 attendait depuis maintenant bien longtemps. Mais assurément, l’histoire d’amour entre un vampire contrarié, à la limite du véganisme, et la jeune humaine désoeuvrée, a fait recette.« J’espère que ce livre donnera à mes lecteurs un peu de plaisir par avance, et, s’il y arrive, la chance de vivre dans un monde imaginaire durant un certain temps », reprend l’autrice. « Désolé pour le mauvais timing, j’espère qu’un livre peut apporter une distraction face au monde réel. »On estime que 100 millions d’exemplaires se sont vendus, avec 3,3 milliards $ de recettes pour les films.Rappelons aussi qu’un ouvrage, Life and Death, était paru entre temps, racontant cette fois l’histoire d’Edythe Cullen et Beau Swan, autre inversion des protagonistes, avec une relation plus charnelle.Aujourd’hui, son site est totalement saturé, seule l’information de l’arrivée de Midnight Sun ce 4 août est accessible, ou presque.« Je me sens trop triste de ce qui est arrivé pour continuer à travailler sur Midnight Sun , et il restera en attente, jusqu'à nouvel ordre », promettait Stephenie Meyer en août 2008. Le temps est donc venu.Le livre sera publié par Hachette Roman en France, le 4 août. « Je ne saurais assez remercier mes lecteurs pour leur patience, et pour leur soutien durant toutes les années qu’il m’a fallu pour achever Midnight Sun », note la romancière.Le conte prend, à travers le regard d’Edward, un tour nouveau et résolument sombre, assure la maison. La rencontre de Bella constitue dans sa longue vie de vampire l’expérience la plus intrigante et la plus troublante qui soit. Plus nous apprenons de détails sur le passé d’Edward et la complexité de son monde intérieur, mieux nous comprenons que cet événement constitue le combat déterminant de son existence.« Quelle joie de plonger à nouveau dans cette inoubliable histoire, et d’y retrouver toute l’intensité de l’univers créé par Stephenie Meyer ! Dès les premières pages de Midnight Sun, le pouvoir hypnotique des personnages s’exerce sur le lecteur, et la voix proprement inouïe d’Edward confère à sa fascination pour Bella un charme irrésistible. La saga Twilight est magistralement complétée avec ce roman tant attendu, et nul doute que Midnight Sun va subjuguer toute une nouvelle génération de lecteurs » déclare Cécile Térouanne, directrice de la maison Hachette Romans.