Steve Jobs en toute intimité, raconté par sa fille Lisa

Quelques années après la biographie signée de Walter Isaacson, Steve Jobs devrait apparaître à travers un nouveau jour. Sa fille Lisa Brennan-Jobs a décidé de publier ses mémoires. Elle revient sur sa relation avec son père, et toute la complexité de cet homme, avant-gardiste et insupportable.



Small Fry ne sortira que le 4 septembre, annonce l’éditeur Grove Press, qui promet « une histoire poignante ». Lisa y raconte cette vie « entre deux maisons imparfaites et extraordinaires » — celles de ses parents, l’artiste Chrisann Brennan et Steve Jobs. L’ouvrage raconte ses aller-retours de l’un à l’autre.

Le concepteur d’Apple « était une figure mythique, rarement présente dans la vie de Lisa », précise l’éditeur. Quand les relations avec sa mère se sont tendues, la jeune fille a préféré venir vivre chez son père, alors qu’elle était encore lycéenne.



Cette approche sera nettement plus intime que le livre de 2011, sorti quelques semaines après le décès de Steve Jobs (5 octobre 2011), garantit l’éditeur. Plutôt à la manière du film d’Aaron Sorkin sur le PDG d’Apple, qui couvrait les 14 années de sa vie, avant le lancement des trois plus importants produits de la firme.

Dans son livre, Lisa dépeint son père comme une personne travaillant sans cesse — ce qui contraint sa mère à assumer seule la responsabilité de son éducation. Et bien que silencieux et éloigné de sa famille, elle assure qu’aujourd’hui encore, il semble exercer une présence et un effet profond sur la famille.

