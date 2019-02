Stock publie le Voyage au pays des bibliothèques d'Orsenna et Corbin

Françoise Nyssen et Erik Orsenna (ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

Optimisation d’agenda et économie pour l’État

C'est ce 13 février que le livre fera son apparition dans les librairies : Voyage au pays des bibliothèques, le titre sur la couverture, rappellera quelques souvenirs aux bibliothécaires. C'est en effet en février 2018, il y a un an, que l'académicien Erik Orsenna, fait ambassadeur de la lecture, et l'inspecteur général des affaires culturelles, Noël Corbin, rendaient public leur rapport homonyme.Inutile de débourser 14 €, donc, pour s'offrir l'ouvrage : le rapport est disponible en intégralité au format numérique, à cette adresse . La publication, un an plus tard, ne change a priori rien au contenu, si ce n'est deux introductions, « Ce que je dois à la lecture », par les deux auteurs du rapport.Cette publication rappelle les drôles de conditions dans lesquelles s'était effectué le voyage d'Erik Orsenna et Noël Corbin. Le premier avait en effet profité de la promotion de son dernier livre, La Fontaine : Une école buissonnière, publié par les éditions Stock, pour faire d'une pierre deux coups : dédicacer son livre tout en rencontrant les responsables de bibliothèques et médiathèques.Après de premiers déplacements à Rennes, Strasbourg, Nancy et Rouen, fin 2017, qui avaient permis d'expérimenter ce modèle, Erik Orsenna s'était alors lancé dans une tournée très productive. Le 16 octobre 2017, il s'arrête par exemple à La Boîte à Livres, à Tours, ainsi qu'à la bibliothèque centrale, un modèle reproduit à plusieurs reprises au mois de novembre.Le 14 novembre, il est présent pour un débat à la médiathèque L'Apostrophe de Chartres, aux côtés d'Alexandre Jardin (dont il cite l'association Lire et faire lire dans son rapport), qu'il visite dans la foulée. Le 22 novembre, il inaugure une bibliothèque départementale à Laxou, près de Nancy, et dédicace sur le lieu même. Enfin, à Toulouse, le 24 novembre, il participe à Futurapolis en tant qu'intervenant et, le même jour, rencontre élus et professionnels.Contactées, les éditions Stock nous avaient confirmé ce mélange des genres et des missions . « Depuis 30 ans, à chaque fois qu’Erik Orsenna sort un livre, il va participer à des ateliers d’écriture dans les écoles, faire des signatures en librairie dans toute la France autant qu’il le peut, selon son emploi du temps et ses engagements », rappelait l'éditeur.« Cette fois-ci, il a profité du succès immédiat du livre, qui avait déjà rassemblé des millions d’auditeurs sur France Inter pendant l’été, et des nombreuses invitations en librairie qui lui étaient faites, pour explorer la situation des bibliothèques et des bibliothécaires, le rapport étant totalement bénévole », indiquait-on. « Tous les déplacements dans des villes où nous avons organisé des signatures ont été pris en charge par les Éditions Stock. Erik Orsenna en a profité pour visiter la médiathèque ou la bibliothèque de la ville dans un souci d’optimisation d’agenda et d’économie pour l’état. »Autrement dit, c'est un légitime retour sur investissement que représente la publication du rapport chez Stock. Les professionnels des bibliothèques seront sans doute heureux d'ajouter à leurs collections un état des lieux qui sonnait un peu creux à force de banalités selon certains professionnels , même si beaucoup saluaient son impact médiatique et politique.Erik Orsenna, Noël Corbin - Voyage au pays des bibliothèques - Stock - 9782234086067 - 14 €