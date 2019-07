StopAmazon : des blocages pour dénoncer l'impact social et écologique

Lors d'un rassemblement #StopAmazon, ce mardi 4 juillet (via Twitter

I BLOCAGE I

Lors du blocage d'#Amazon à #Toulouse, un.e artiste dépeint la situation.



Les mises sur le marché des produits électroniques augmentent constamment. Pourtant, le défi est de réduire les volumes de production de ces produits et d’allonger leur durée de vie. pic.twitter.com/G04tBw5Xt0 — Amis de la Terre FR (@amisdelaterre) July 2, 2019



Des déclarations « incorrectes », selon Amazon

[DIRECT] Nous bloquons 3 sites d’@AmazonFrance avec des #GiletsJaunes. @EPhilippePM : nous exigeons une #LoiEconomieCirculaire qui ne détruise pas le climat & les emplois comme le fait Amazon. Stoppez les 3 nouveaux méga-entrepôts!https://t.co/wfiT0G7CCR #StopAmazon pic.twitter.com/4IXYSlpMdt — Amis de la Terre FR (@amisdelaterre) July 2, 2019



Plusieurs centaines de militants, réunis à l'initiative des associations Amis de la Terre, Action Climat Paris, Action Non Violente COP21 Lille et des groupes se revendiquant des Gilets Jaunes ont bloqués des sites de la multinationale Amazon à Paris, Lille et Toulouse. Deux entrepôts, à Toulouse et Lesquin, non loin de Lille, ont été visés, ainsi que le siège français de l'entreprise américaine, à Clichy, dans les Hauts-de-Seine.Entre 100 et 240 participants se sont retrouvés, installés devant l'entrée du siège parisien pour en empêcher l'accès de manière non violente. Revendications sociales et environnementales se sont mêlées par l'intermédiaire de slogans et de pancartes : « Stop à l'impunité sociale et environnementale », « Amazon détruit les emplois et le climat — Stop à l'implantation ».Devant les entrepôts, seules les sorties de marchandises étaient perturbées par les manifestants, qui laissaient les employés et les camions circuler à l'entrée. Entre 70 et 80 manifestants étaient présents sur chacun des deux sites, à Lesquin et Toulouse.Ces actions simultanées entendaient attirer l'attention sur le manque de mesures concrètes au sein du projet de loi sur l'économie circulaire qui doit être présenté par le gouvernement au Conseil des ministres ce mercredi 3 juillet, selon les organisations à l'origine des blocages. « Amazon pollue la planète avec ses marchandises qui viennent de loin, qui sont transportées et donc polluent. Quand Amazon crée un entrepôt avec un millier d’emplois, il en détruit le double, en local », a expliqué un porte-parole d'ANV COP21 auprès de l'AFP.Le géant de la vente en ligne, régulièrement dénoncé par les commerçants locaux comme un des responsables des désertions de centres-villes, a qualifié les accusations d'« incorrectes », dans un communiqué. « Nous payons l’ensemble des impôts requis en France ainsi que dans l’ensemble des pays dans lesquels nous opérons, et supposons que les revendications sont liées aux lois fiscales et non à Amazon. Aujourd’hui, Amazon a annoncé la création de 1 800 nouveaux emplois en CDI dans l’Hexagone en 2019, ce qui fera passer ses effectifs de 7 500 à plus de 9 300 collaborateurs d’ici la fin de l’année. »Le groupe rappelle aussi avoir fixé un objectif de 50 % des livraisons zéro carbone d’ici 2030, ce qui est loin de convaincre les organisations opposées au géant, lesquelles pointent du doigt les origines lointaines de certains produits proposés dans la boutique.Les associations à l'origine des blocages demandent au gouvernement d'inclure d'autres mesures au sein du projet sur l'économie circulaire, dans une logique de décroissance : ils réclament ainsi un moratoire sur les ouvertures d'entrepôts et de zones commerciales, ainsi que l'abandon des projets d'ouverture d'entrepôts Amazon à Brétigny, Lyon et Metz.Les Gilets Jaunes, eux, complétaient le côté social des revendications : au cours des manifestations de 2018 et de cette année, Amazon était parfois pris pour cible sur le sujet des conditions de travail. Le 1er mai, à Caen, la multinationale avait été pointée du doigt au cours de la manifestation après le décès de David Beaujouan, chauffeur de poids lourds décédé fin avril sur le parking de la plateforme Amazon de Saran, près d'Orléans, d'un malaise cardiaque.Hasard du calendrier, les opérations #StopAmazon surviennent au lendemain de la clôture des Rencontres nationales de la librairie, à l'occasion desquelles les professionnels de la vente du livre ont à nouveau mis en avant les stratégies commerciales controversées d'Amazon, notamment vis-à-vis du prix unique du livre