Stress post-traumatique : la désillusion de l'après rapport Racine

Franck Riester et Bruno Racine - ActuaLitté CC BY SA 2.0



J'avais la conviction qu'il fallait remettre les artistes auteurs au centre, en arrivant ici, rue de Valois assure @franckriester

M'est vite apparu que les AA étaient restés trop longtemps en marge.#rapportracine — ActuaLitté (@ActuaLitte) February 18, 2020

Est-ce qu'on viendrait pas un peu de se foutre de notre gueule ? #RapportRacine — Giovanni Jouzeau (@lugolgiovanni) February 18, 2020

OGC, OMG

La retraite de Russie...

Certaines mesures ressortent évidemment mais sans le dispositif allant avec pour les mettre en place nous risquons de rester dans le même état de stagnation et d’asymétrie dans les rapports de force. Décryptage à venir. — Samantha Bailly (@Samanthabailly) February 18, 2020

Pascal Rogard et Hervé Rony, directeurs généraux de la SACD et de la SCAM



Le #rapportracine fixe un calendrier exigeant, mais pas irréaliste.

J'appelle tous les acteurs de la création à se saisir de cette occasion unique. @franckriester — ActuaLitté (@ActuaLitte) February 18, 2020

« On savait que le rapport Racine était déjà un petit miracle, témoigne un auteur, on avait fini par espérer que les annonces allaient être à la hauteur. En apparence, ça a l’air pas mal du tout... sauf quand vous y regardez de plus près... en fait rien ne change. Quelques mesurettes, des miettes, pour faire passer la pilule... Et on nous laisse nous débrouiller dans un rapport de force qui nous écrase. »Le SNE a de quoi se réjouir. Le Conseil des Artistes-Auteurs, nouveau cadre de négociation sous l’égide de l’État, est loin d’être opérationnel. Pour pouvoir négocier, encore faut-il régler la question de la représentativité professionnelle... avec des élections, oui, mais seulement fin 2021 ! Et sans aucune précision sur les modalités et critères. Quant au contrat de commande, le projet qui remettait sur la table la valorisation du travail de création, ce dernier est renvoyé en expertise au Conseil Supérieur de la Propriété Littéraire et Artistique.Rappelez-vous, l’organe pointé dans le rapport Bruno Racine pour ne pas donner sa place aux organisations professionnelles des artistes-auteurs... Vous pouvez trouver la liste de ses membres ici. En ce qui concerne la clarification des intérêts défendus , le ministre est allé à contre-courant des demandes des syndicats. Il a affirmé que les sociétés de gestions collectives, sociétés privées donc, étaient représentatives des intérêts moraux et matériels des artistes-auteurs. Une affirmation en parfaite contradiction avec le Code du travail. Et le financement des organisations professionnelles, qui espéraient pouvoir être renforcées pour peser dans les négociations ? Circulez, il n’y a rien à voir.C’est l’une des rares mesures que le ministre rejette en bloc : « Mais je ne suis pas favorable à l’idée d’un financement obligatoire par les organismes de gestion collective. Une réflexion devra donc être engagée pour trouver des solutions satisfaisantes et pérennes. J’appelle tous les acteurs à l’esprit de responsabilité sur ce sujet. »Pourquoi, alors que le rapport atteste de 60 millions jamais récupérés par les artistes-auteurs eux-mêmes ? Le travail de lobbying des OGC aura porté ses fruits, coupant tout espoir aux syndicats dont les bénévoles ne cachent plus leur désespoir d’obtenir enfin indépendance et financement. Côté retraite, aucune remise en cause de la faiblesse de la contribution diffuseur.En revanche, surprise : un gouvernement qui veut créer un régime universel maintient le régime de retraite complémentaire le plus controversé qui soit. L’IRCEC, qui a été le déclencheur de la crise sociale des auteurs en 2014, avec l’augmentation soudaine des 8 %, survivrait donc. Nombreux sont les auteurs qui dénoncent des dysfonctionnements, comme à l’AGESSA.« L’AGESSA, parlons-en ! s’exclame un auteur de BD. Après 40 ans d’ingérence, on propose de la maintenir et d’y créer une cellule pour accompagner les victimes de ses délires administratifs ? On croit rêver ! Par contre, super : le SNE a réussi à faire passer dans un décret de maintenir la rémunération en droit d’auteur des directeurs de collection sous prétexte qu’ils participent à la création d’une œuvre ! Alors que le Conseil d’État a statué sur le fait que c’est illégal ! Au fou ! »Aucun minimum de rémunération. Pas assez d’éléments pour reconstruire un dialogue social équilibré. L’État qui ne se pose pas en régulateur. Des syndicats sans moyens de défense. En revanche, certains en ont profité pour passer leurs cavaliers : directeurs de collection, rappel sur les GAFAS, maintien de l'IRCEC...Les quelques mesures périphériques, comme la rémunération à la présence pour les auteurs de BD, ne calmeront certainement pas la colère et la déception. Tandis que le SNE et les sociétés de gestion collectifs se félicitent, le désespoir gagne ceux qui restent en pleine crise économique et sociale.Si le ministre avait des doutes, il a peut-être sa réponse aujourd’hui : qui défend et représente réellement les intérêts des auteurs ?