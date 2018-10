Stupéfiant ! consacre une émission spéciale à Victor Hugo

France 2 prépare plusieurs programmes autour de Victor Hugo : après la diffusion de la fiction Victor Hugo, Ennemi d'État, la chaîne propose une émission spéciale de Stupéfiant ! consacrée à l'auteur des Misérables et des Châtiments. Le lundi 5 novembre, ce sont 75 minutes que les téléspectateurs passeront en compagnie de Victor Hugo.

L'émission sera composée de 3 parties, soit autant de reportages :

Tous à l’école Victor Hugo – Par Aurélia Perreau

Enfant, Victor Hugo n’aimait pas l’école. Aujourd’hui, son œuvre est un passage obligé pour les écoliers et des centaines d’établissements portent son nom. Les élèves lisent Hugo, jouent Hugo, rappent Hugo ! Comment perçoivent-ils ce monstre sacré du XIXe siècle ? Stupéfiant ! vous propose un road trip dans les écoles Victor Hugo !

L’ego d’Hugo – Par Guillaume Auda

À 14 ans, Victor Hugo n’avait pas peur d’écrire : « Je veux être Chateaubriand ou rien ». Plus tard, il adopta la devise « Ego Hugo ». Celui qui ne cachait pas son ambition fut l’un des premiers à utiliser la photographie ou la caricature pour servir sa propre légende. Stupéfiant ! a enquêté sur cet artiste… de la communication !

L'art des funérailles – Par Léa Barracco

La légende des funérailles de Victor Hugo n’est plus à faire : le 1er juin 1885, plus d’un million de personnes emporte « spontanément » sa dépouille des Champs-Élysées au Panthéon. L’an dernier, certains osent la comparaison avec l’hommage populaire à Johnny Hallyday… Stupéfiant ! vous racontera comment les artistes s’emparent ou non de leurs funérailles…