Suisse, Belgique, France, Québec : libraires et éditeurs de la francophonie se retrouvent

Rendez-vous 2018 - ActuaLitté, CC BY SA 2.0



Rendez-vous 2018 - ActuaLitté, CC BY SA 2.0

ActuaLitté est partenaires des assises de l’édition





Dossier : La librairie francophone à travers le monde

La Fondation pour l’Écrit du salon du livre de Genève (FPEC) et l’Association suisse des diffuseurs, éditeurs et libraires (ASDEL) renouvellent leur partenariat. Pour cette deuxième édition du rendez-vous « Les libraires francophones au salon du livre de Genève », une dizaine de libraires de France, de Belgique et du Québec, ainsi que deux librairies francophones de Londres et de Barcelone sont invitées.Cette initiative, qui cherche à s’installer dans la durée, a pour objectif de permettre aux éditeurs de nouer des liens avec les libraires invités et leur présenter l’actualité éditoriale. L’ASDEL cherche ainsi à créer ou renforcer les contacts de ses membres, pour des collaborations futures.« Il s’agit aussi de développer ses actions auprès des librairies de la Francophonie et faire du salon une plateforme interprofessionnelle incontournable », explique Olivier Babel, président de l’ASDEL. Rappelons qu’au terme de la première édition de ces rendez-vous, en 2018, avait été montée une Quinzaine du livre suisse , à travers une douzaine de librairies françaises et belges, durant le mois de février.Le principe reste fondamentalement le même : les éditeurs présentent quelques titres significatifs de leurs catalogues. Les libraires peuvent alors librement circuler pour en découvrir les spécificités.Toutefois, le programme des libraires ne s’arrête pas aux seuls éditeurs suisses romands : en effet, sur le salon même, il leur est proposé de découvrir les livres des éditeurs québécois présents, mais également africains et de Belgique – la littérature belge étant mise à l’honneur de la manifestation genevoise.« Fortes d’un franc succès l’an passé, les assises renouvellent cette invitation permettant ainsi de renforcer la connaissance mutuelle et les échanges commerciaux entre ces opérateurs indispensables de la chaîne du livre », soulignent les organisateurs.Lydie Zannini, Libraire du Théâtre, Bourg-en-BresseJacques- Etienne Ully, Librairies Folies d’encre, Seine-Saint-Denis /Val-de-MarneJulie Houillon, Librairie Momie, Clermont-FerrandWilfrid Séjeau, Au Cyprès - Gens de la lune, NeversKarine Henry, Librairie Comme un roman, ParisXavier Moni, Librairie Comme un roman, Paris et président du Syndicat de la Librairie françaiseMaya Flandin, Libraire Vivement Dimanche, LyonBernadette Renard, Librairie du Centre, Ferney-VoltaireDominique Janelle, responsable de la programmation du Québec à Genève et Librairie Tulitu, BruxellesJérémy Laniel, Librairie Carcajou, RosemèreOlivier Boisvert, Librairie Gallimard, MontréalJuliette Lopes Benites, libraire volante Paris/MontréalMaude Lemieux, Librairie du Quartier, QuébecOlivier Verschueren, Librairie Livre aux trésors, LiègeAriane Herman, Librairie Tulitu, BruxellesMontse Porta, Librairie Jaimes, BarceloneIsabelle Lemarchand, Librairie La Page, LondresArnault Costilhes, Secrétaire général, Réseau Initiales