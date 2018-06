Suisse : Caroline Coutau (Éditions Zoé), prend la présidence de l'ASDEL

L’ASDEL se dote d’une nouvelle présidente. Lors de son assemblée générale du lundi 11 juin à Lausanne, l’Association suisse des diffuseurs, éditeurs et libraires a élu à l’unanimité Mme Caroline Coutau en tant que nouvelle Présidente de l’ASDEL.









Elle prendra ses fonctions le 1er janvier 2019. Depuis 2011, Caroline Coutau dirige les édition Zoé, l’une des maisons d’édition les plus en vue, tant en Suisse qu’à l’étranger, et dont le catalogue compte quelque 1000 titres.



Lors de cette même réunion, l’assemblée a élu M. Hadi Barkat, directeur de la maison d’édition Helvetiq, en tant que nouveau président du domaine Editeur de l’ASDEL. Il succède ainsi à Olivier Babel qui a repris le secrétariat général de l’association dès le 1er octobre 2017.



Avec Véronique Rossier (librairie Nouvelles Pages à Carouge) à la présidence du domaine Libraire, les nominations de Caroline Coutau et de Hadi Barkat dotent l’association d’une direction forte et représentative qui la renforcent et devraient lui permettre de développer plusieurs projets innovants en faveur de la défense du livre, de l’édition et de la librairie.