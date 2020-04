Suisse : deux adolescentes mettent le feu aux livres d'une bibliothèque

Geoffrey Froment, CC BY NC ND 2.0

Ce lundi de Pâques, deux jeunes filles, âgées de 16 ans selon les autorités, ont été arrêtées et interrogées. La police du canton de Berne avait été alertée vers 15 h que de la fumée se dégageait de la bibliothèque de l’école secondaire, située dans la commune de Valbrirse.« Immédiatement dépêchées sur les lieux, les forces d’intervention, dont des membres du corps des sapeurs-pompiers Moron, ont pu localiser la source de la fumée et sécuriser les lieux. La rue du collège a été fermée pendant la durée de l’intervention », indique la police cantonale bernoise dans un communiqué.L’incendie a été maîtrisé sans qu’il n’y ait de blessés, assure la police.Ce n’est qu’en fin d’après-midi que les policiers ont interpellé les deux adolescentes. Au cours de l’interrogatoire, elles ont avoué avoir pénétré l’établissement par effraction, et mis le feu à plusieurs ouvrages, avant de s’enfuir.« Elles devront toutes les deux répondre de leurs actes devant la justice », indique le ministère public cantonal des mineurs.