Suisse : les librairies Payot et Migros parviennent à un accord

Et le combat cessa, faute de combattants

Dans les cantons de Genève et de Vaud, les boutiques Migros avaient interdiction de commercialiser des livres. Ne relevant pas des biens de consommation courante, seuls autorisés durant la période de semi-confinement suisse, les rayons n’auraient pas dû être accessibles.Une ordonnance avait permis au gérant des librairies Payot, Pascal Vandenberghe, d’interdire ces ventes. Mais cette dernière ne fut respectée qu’au doigt mouillé, alors que la Police du commerce ne s’est pas efforcée de la faire respecter.Une première victoire était obtenue fin avril, une quinzaine de jours avant la fin de cette étrange période de semi-confinement. La concurrence déloyale prenait fin, mais une plainte au pénal s’ensuivait , et devait rester à juger.Les deux sociétés n’en viendront cependant pas aux mains juridiquement, puisqu’un accord a été trouvé entre Payot SA et la société coopérative Migros Genève.« En date du 24 avril 2020, Payot SA avait déposé plainte pénale contre la Société coopérative Migros Genève, lui reprochant d’avoir continué à vendre des livres dans ses magasins à partir du 17 mars 2020, en violation de l’ordonnance du Conseil fédéral », indique un communiqué.« Sans aucune reconnaissance de responsabilité, la Société coopérative Migros Genève a décidé, suite à une audience devant le Ministère public le 2 septembre 2020, de verser le bénéfice perçu sur la vente de livres à l’association “Lire et écrire” », précisent les deux acteurs.La plainte a donc été retirée et la procédure pénale a été classée. Aucun des acteurs ne fera de commentaires.