Suisse : les librairies Payot ferment, jusqu'à leur site internet

Un geste fort, certainement, mais qui n’épargne pas les fermetures de librairies. Le réseau Payot, qui avait clos ses établissements dès le 16 mars (et le dimanche 15 pour le canton de Neuchâtel) a suspendu la vente en ligne ce 19 mars.« Il est impératif d’offrir une option locale pour garder les clients en Suisse. Il faut s’occuper du présent, mais aussi préparer l’avenir. La crise est sanitaire, mais aussi économique », assurait précédemment le PDG, Pascal Vandenberghe sur RTS Cependant, la réalité s’impose : la fermeture des lieux et la bascule sur le site internet sont devenues problématiques. Les dispositions prises pour traiter les commandes directement ne permettent plus « de garantir le strict respect des règles de sécurité pour protéger notre personnel, qui plus est en période de confinement renforcé », indique un communiqué de l’entreprise.Pourtant, plusieurs librairies indépendantes romandes assuraient encore ce 18 mars que les livraisons étaient possibles, de même que l’ acheminement par vélo-cargo . Une solution pour prémunir la librairie suisse, et garantir un service minimum.Mais l’autre point soulevé par les établissements Payot , c’est le manque d’approvisionnement : « Nos fournisseurs — éditeurs, diffuseurs et distributeurs — diminuent ou cessent temporairement leur activité, ce qui rend le réassortiment des livres impossible. » En parallèle, La Poste est totalement débordée…La qualité de service n’étant plus au rendez-vous, la fermeture complète est actée. Les commandes passées ce 19 mars avant 18 h seront cependant traitées.Appelant à la compréhension de chacun, le PDG conclut : « Nous espérons que le confinement qui est déjà de mise pour beaucoup d’entre vous sera l’occasion de belles et nombreuses lectures, et surtout que vous serez épargné(e) par ce virus. »