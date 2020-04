Suisse : les librairies Payot reprennent du service, sur internet

Payot Genève - ActuaLitté, CC BY SA 2.0





Il était préférable, et plus pour les équipes, de cesser l’activité totalement, même sur internet, mi-mars. La hausse des commandes perturbait le respect des directives sanitaires pour les équipes en charge du traitement des commandes. Cependant, l’équipe a souhaité reprendre l’activité, note l’enseigne.Les équipes se sentent prêtes « à gérer efficacement les pics de commandes par une organisation spécifique, qui renoue le lien avec nos client(e)s et permet d’offrir à la population romande une alternative locale pour l’achat de livres, tout en respectant les directives sanitaires en vigueur durant cette période de confinement ».Pour ce faire, le circuit de traitement a été revu, de sorte que la prise en charge et la sécurisation du travail soient garanties. Cela concerne les consignes sanitaires, et plus spécifiquement les distances à instaurer entre les personnes.L’offre dépend toutefois des services d’approvisionnement, même si « à l’heure actuelle, la grande majorité de l’offre des éditeurs est bien disponible ». Seuls quelques distributeurs ont opté pour un arrêt complet de leur activité.Le service se décline comme suit :Tous les livres peuvent être commandés, à l’exception des ouvrages indiqués « indisponible » (leur statut, actualisé, est à jour). Les expéditions se font au fur et à mesure ; en cas de problème sur la disponibilité d’un ouvrage, les clients en seront informés par e-mail (un livre est disponible sur le marché, mais le fournisseur peut être dans l’incapacité de nous le fournir en l’état actuel des choses).La livraison est gratuite (mode « Economy », en Suisse uniquement). La fonction « Priority » est pour le moment suspendue.Du fait de l’engorgement du trafic postal lié à la très forte croissance des ventes en ligne en général, les délais de livraison s’en trouveront quelque peu allongés. Nous faisons appel à la compréhension de nos client(e)s : notre partenaire, La Poste, fait de son mieux pour continuer à assurer un service de qualité, dans des conditions particulièrement difficiles.Les ouvrages « À paraître » ne peuvent pas être précommandés, car nous ne sommes pas en mesure de connaître leur date de parution.Les demandes via téléphone ne pourront malheureusement pas être traitées, mais notre service client contactera directement chaque client(e) si nécessaire.Pour gâter ses proches, il suffira de cliquer sur l’option « Emballage cadeau », puis de faire livrer sa commande à une adresse différente de la sienne !Et le PDG, Pascal Vandernberghe de souligner que si le livre « ne figure pas officiellement dans la liste des “produits de première nécessité”, pour nous, qui y consacrons notre vie, et pour de nombreux lectrices et lecteurs, il apparaît bien une fois de plus comme un “produit à part”, qui permet d’associer aux nourritures terrestres des nourritures spirituelles tout aussi vitales, en particulier en période de confinement ».