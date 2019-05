Suisse : Nicolas Couchepin, élu nouveau président de l’AdS

Nicolas Couchepin



Nicolas Couchepin

Un écrivain francophone à la présidence et un slameur à la vice-présidence









Plume de paon pour les Lectures Canap, plume de plomb pour la Schweizer Literaturgesellschaft

Soleure, 30 mai 2019. – De nombreux auteurs, autrices, traductrices et traducteurs littéraires de toute la Suisse se sont rendus aujourd’hui à Soleure pour prendre part à la 17e Assemblée générale de l’AdS, l’association professionnelle nationale des écrivaines et écrivains.Comme chaque année, cette assemblée marque le lancement officieux des Journées littéraires de Soleure. Elle avait pour thématique centrale le plurilinguisme. La lauréate du Grand Prix suisse de littérature 2019, Zsuzsanna Gahse, a ouvert par ses réflexions sur les « Caprices de la langue » la discussion entre les membres.Les débats ont également porté sur la révision en cours de la loi sur le droit d’auteur, ainsi que sur la nécessité de mieux rémunérer les autrices et les auteurs, en particulier en Suisse romande. Par ailleurs, l’AdS a distingué une organisation qui s’engage de façon exemplaire pour faire connaître de nouvelles voix littéraires.Pour succéder à la traductrice littéraire Jacqueline Aerne, les quelque 100 autrices et auteurs présents ont élu à l’unanimité l’écrivain romand Nicolas Couchepin à la présidence de l’association. Âgé de 59 ans, Nicolas Couchepin a grandi en Valais et vit maintenant dans le canton de Fribourg. Auteur de cinq romans et de nombreuses pièces de théâtre, il a été à deux reprises membre de la commission de programmation des Journées littéraires de Soleure et il fait aujourd’hui partie du jury du Prix Terra Nova de la Fondation Schiller.Membre de l’AdS depuis la fondation de l’association, il en a géré l’Antenne romande de 2010 à 2014 et il a été élu en 2017 au comité et à la vice-présidence. Parallèlement à son activité d’écrivain, il anime des ateliers d’écriture dans des classes pour des adolescents défavorisés et pour des immigrants, et il travaille à mi-temps comme traducteur spécialisé dans les questions de politique sociale et de politique culturelle. Nicolas Couchepin est le premier président francophone de l’AdS.Un nouveau vice-président a été élu dans la foulée en la personne d’Etrit Hasler. Ce slameur saint-gallois de 42 ans, qui fait partie des pionniers de la scène suisse du slam, a été élu en 2015 au comité de l’AdS en tant que représentant des autrices et auteurs de Spoken Word ainsi que des « cinquièmes langues nationales ». Il siège aussi au Parlement de la Ville et au Grand Conseil du canton de Saint-Gall dans les rangs du parti socialiste.En tant qu’auteur-performeur, Etrit Hasler personnifie l’ouverture de l’association professionnelle à tous les genres littéraires.Avec la réélection de l’autrice Annette Hug et l’élection de deux nouveaux membres au comité, l’organe stratégique de l’AdS est à nouveau au complet : Katja Alves, qui vit à Zurich, est autrice de livres pour enfant, relectrice et responsable de projet. Elena Spoerl-Vögtli, autrice et journaliste indépendante, vit à Lugano et représente la littérature de langue italienne au sein de l’AdS. Au niveau opérationnel, la secrétaire générale, Nicole Pfister Fetz, en fonction depuis 2007, a été réélue pour un nouveau mandat.L’AdS décerne chaque année ou presque deux distinctions : la « Plume de paon » et la « Plume de plomb » à des éditeurs, à des institutions, à d’autres organisations en lien avec la littérature, à des médias ou à des personnes qui s’engagent en faveur de la littérature (ou pas).La Plume de paon récompense cette année les efforts d’institutions qui permettent ou facilitent notamment à de jeunes auteurs et autrices l’entrée dans le monde littéraire d’une manière attentive, mais aussi innovante. L’AdS attribue donc son trophée chatoyant à l’association Sofalesungen/Lectures Canap, qui ouvre par ses manifestations les portes d’espaces privés alémaniques et francophones à de nouvelles voix littéraires.Pour la moins reluisante Plume de plomb, le choix du jury s’est porté sur la Schweizer Literaturgesellschaft, à qui l’AdS souhaite rappeler que le terme de « Verlag » dont elle se pare vient du verbe vorlegen, éditer, autrement dit que c’est à elle de porter le risque économique de l’édition. L’AdS entend l’inviter par ce prix à méditer sur ce principe.