Suisse : un mois après la réouverture des librairies, quel bilan ?

Après avoir été contraintes de fermer, à l’instar de tous les commerces dits de non-première nécessité, les librairies de Suisse romande ont pu rouvrir leurs portes au public le 11 mai dernier. Après un premier mois écoulé, l’occasion de dresser un bilan. Comment les libraires ont-ils maintenu un service de proximité respectueux des règles sanitaires ? Comment ont-ils fait face à l’afflux des nouveautés des maisons d’édition ?







Dans sa newsletter du 12 juin 2020, l’association interprofessionnelle LIVRE SUISSE a souhaité partager un premier bilan provisoire de la situation, un mois après la réouverture des librairies. Globalement, l’organisation se réjouit de cette reprise d’activité en magasins, et ce, malgré quelques « incertitudes » et quelques « craintes ».



« Les premiers échos sont tous positifs, comme si cette longue privation du livre, cette fermeture d’espaces tout à la fois intimes, riches et diversifiés qu’offre chaque librairie, cette absence du contact privilégié avec les libraires avaient stimulé chez chacun une soif grandissante de lecture » explique l’association.



Les librairies ont « retrouvé un public nombreux et assoiffé de lectures... suisses ! » s’enthousiasme LIVRE SUISSE, qui avait d’ailleurs placé cette réouverture sous le slogan

La campagne encourageait les librairies à mettre en avant les dernières parutions des éditeurs suisses ou des livres d'auteurs suisses pour inviter le public à découvrir ces titres, et ainsi faire preuve de solidarité envers les acteurs suisses du secteur du livre.

Suisse : la chaîne du livre face à la pandémie



Comme le rappelle l’association, le confinement dû à la pandémie du coronavirus a eu des conséquences désastreuses pour l’industrie du livre. La chaîne du livre a été « écartée des mesures de soutien aux acteurs et institutions culturelles dont elle est partie intégrante, privée de toutes commandes des bibliothèques elles aussi fermées, privée de tous les évènements littéraires — salons, festivals, lectures, dédicaces… tous annulés » martèle l’association interprofessionnelle.



Et d’évoquer la situation des éditeurs qui souffrent également d’une perte de revenus considérables « sans bénéficier pour autant de réduction de loyer ni du moindre soutien des pouvoirs publics autre que celui mis en place par le SECO » souligne le document. Et de pointer le report des nouveautés qui devaient paraître ce printemps afin d’alléger leur programme éditorial et ne pas « asphyxier les librairies ».