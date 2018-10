Suite au coup d'État, un écrivain comorien incarcéré depuis 61 jours

La tentative avortée d’un coup d’État aux Comores, en août dernier, a conduit à l’incarcération d’un écrivain. Saïd Ahmed Saïd Tourqui est soupçonné d’avoir pris part à ce putsch, selon les autorités militaires. À son domicile furent retrouvés un fusil de chasse et un pistolet automatique, affirme-t-on.





Depuis 61 jours que l’auteur est incarcéré, les proches et la famille se montrent particulièrement préoccupés. Si les autorités justifient cette détention par l’accusation qui pèse, elles assurent également qu’elle est effectuée à titre provisoire – propos confirmés par le procureur de la République des Comores.

Pour autant, l’état de santé de l’auteur devient manifestement préoccupant, au point qu’une campagne de soutien est déclenchée. France TV Info fait état d’une incarcération dans des conditions inadmissibles – cellule exigüe et insalubre, dans la prison de Moroni.





« Le comité de soutien et de libération de Saïd Ahmed Saïd Tourqui a besoin de vous, de votre soutien, de votre participation à ce combat pour la liberté d’un homme de lettres qui a toujours œuvré pour les libertés humaines. Aujourd’hui c’est de sa liberté dont il est privé. Cela fait plusieurs semaines qu’il a été arrêté et enfermé aux Comores dans une cellule insalubre d’un peu plus d’un mètre carré, isolé de tous, et dans un état de santé déplorable. Ce qui arrive aujourd’hui à l’écrivain SAST aurait pu arriver à chacun de nous ou à un membre de notre famille. Alors mobilisons-nous pour SAST et pour toutes les prisonniers politiques privés injustement de leurs libertés. »

On peut retrouver la campagne sur FreeSast.

Suite aux événements d’août, le procureur de la République de Moroni avait évoqué un complot contre la sûreté de l’État. Si les opposants au régime dénoncent de leur côté des arrestations arbitraires, la situation est aujourd’hui encore délicate.