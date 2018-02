Suivez le guide et voyagez autrement avec les éditions Nanika

Avec leur première collection, les éditions Nanika, tout juste créées, brouillent les pistes. Carnets de voyage, guides et récits de vie à la fois, les « Quelques choses de » sont des ouvrages hybrides d'un genre nouveau. Les deux premières destinations annoncent la couleur, depuis votre salon ou votre sac à dos, Nanika vous fera voyager autrement.





Chaque ouvrage de la collection propose d’en apprendre plus sur un pays, une culture, un mode de vie en partant d’un fait de son histoire, d’un instant du quotidien vécu par l’auteur ou encore d’une habitude locale pour comprendre l’essence de la culture du lieu. Les auteurs, de jeunes Français en reportages, partagent leurs expériences. Ils ont décidé de partir vers de nouveaux horizons et proposent à travers leurs découvertes, étonnements, déconvenues et émerveillements une autre façon de voyager et un regard neuf sur le monde.

La maison se présente comme tel : « Nanika invite à découvrir un pays de la manière la plus intuitive possible : par l’histoire, les coutumes, la nourriture, la religion et bien plus encore pour ne pas oublier qu’une culture, c’est avant tout un échange vivant. »

Par des détails et des expériences ancrés dans le réel, Nanika construit le voyage du lecteur au fil des récits, des photos prises par l’auteur au cours de ses pérégrinations et des illustrations. Pour chaque livre, le regard d’un artiste enrichit les anecdotes et les funs facts de sa vision propre du pays à travers des œuvres originales aux couleurs fortes et symboliques.



Ces dernières sont soigneusement choisies en accord avec la culture du pays présenté. On découvrira le 22 mars prochain les deux premiers opus : vert jade pour la Corée du Sud (le jade étant la pierre des empereurs) ou encore orange pour la Côte d’Ivoire représentant la Terre, le sol nourricier sur le drapeau national.

Chaque livre construit ainsi sa propre identité graphique forte tout en s’incluant dans celle de la collection qui contribue à offrir une vision inédite de chaque pays présenté. Que vous voyagiez depuis votre canapé en feuilletant ces tirages ou que ce nouveau genre de guide fasse partie de vos prochains voyages, Nanika prend le pari de changer votre manière de voir le monde.