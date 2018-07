Suivre le cours de Creative Writing avec Margaret Atwood : dystopie et imaginaire

Margaret super star, entre la saison 2 de La servante écarlate qui affole les compteurs sur Hulu, et le succès que son roman, paru en 1985, continue de rencontrer. Super star, et même rock star de la littérature, elle propose désormais des cours de Creative Writing en ligne. Quitte à apprendre, autant que ce soit auprès des meilleurs...

ActuaLitté, CC BY SA 2.0

« La narration est un acte très ancien. Le roman n’est qu’une forme plus moderne de la narration », explique-t-elle. Sans, nécessairement, remonter aux origines de la création littéraire, l’auteure propose des cours pour apprendre pas simplement à écrire, mais partager ses propres processus créatifs, et bénéficier de ses conseils.

Dans cette MasterClass, elle explique et partage la manière, dont elle-même écrit ses propres fictions. Et depuis The Handmaid’s Tale, nul doute qu’elle compte parmi les figures littéraires internationales.

Les préinscriptions sont ouvertes, et, nécessairement, il sera préférable de maîtriser l’anglais pour profiter de ses interventions. « En écrivant La servante écarlate, je n’ai rien mis qui ne soit pas arrivé dans la vraie vie, quelque part, à un moment donné », souligne-t-elle. Le reste est affaire de composition.

Ainsi, son roman devenu légendaire découle de la société puritaine du XVIIe siècle aux États-Unis, et plus spécifiquement du sort réservé aux femmes qualifiées de sorcières, dans la ville de Salem.

Margaret Atwood, personnalité de l’année 2017 avec La servante écarlate

Parmi les méthodes qu’elle abordera, des recommandations sur la manière de préserver le lien d’attention avec le lecteur, et le maintenir captif, à l’intérieur du récit. Elle expliquera également comment produire une fiction dystopique et présentera aux élèves ses propres brouillons...

La MasterClass ne débutera qu’à l’automne. Elle rejoint les rangs d’autres écrivains comme RL Stine, James Patterson, Malcolm Gladwell, Judy Blume ou Alice Walters, qui se sont lancés dans des cours via internet, à destination de tous publics.

Plus d’informations à cette adresse. Et la vidéo de présentation, avec un sous-titrage français.