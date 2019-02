Sulfureux : 2500 livres érotiques de la British Library numérisés

La collection d'ouvrages érotiques de la British Library, jusqu'ici privée, est désormais disponible en ligne, pour le plaisir du plus grand nombre. Cette numérisation inédite rassemble près de 2500 écrits et balaye les siècles, des livres érotiques de Roger Pheuquewell dès 1658 au pionnier du porno gay du XIXe siècle.



Couverture de Harris's List of Covent Garden Ladies, édition de 1773, Wikipédia



La collection numérique comprend les célèbres livres Merryland, dont A New Description of Merryland, attribué à un certain Roger Pheuquewell (un jeu de mots pour « fuck well », soit « queutard », de son vrai nom Thomas Stretzer). Une série de romans érotiques du XVIIe siècle décrivant l'anatomie féminine comme une terre prête à être explorée, voire « labourée ».



Mais aussi, Harris's List of Covent Garden Ladies, un répertoire annuel du XVIIIe siècle des prostituées du quartier de Covent Garden à Londres, classées par nom et adresse, comprenant aussi des informations sur les attributs physiques des femmes. La liste des dames de Covent Garden a été publiée de 1757 à 1795 sous le pseudonyme de « H. Ranger ».



On y retrouve également 40 exemplaires du roman de John Cleland, Memoirs of a Woman of Pleasure, plus connu sous le nom de Fanny Hill, considéré comme le premier roman pornographique écrit en anglais publié en 1748 ; My Secret Life, un ouvrage de onze volume où un gentleman victorien, couvert par le pseudonyme de Walter, fait le récit de ses exploits sexuels ; ou encore Memoirs of Dolly Morton, un roman de 1899 sur les aventures érotiques d'une femme quaker dans le sud des États-Unis, avant la guerre civile.

Enfin, la collection de la British Library comprend aussi Teleny or The Reverse of the Medal, un roman érotique publié en 1893 attribué à Oscar Wilde. L'ouvrage raconte la relation tragique entre un jeune français et un pianiste hongrois et est ainsi considéré comme un des premiers textes érotiques anglais à aborder aussi explicitement l'homosexualité. « Teleny est l'une des premières oeuvres de fiction érotique masculine, elle était particulièrement choquante à l'époque », ajoute Smith.

We've digitised 2,500 volumes from @britishlibrary's Private Case collection in partnership with @galecengage - an amazing resource for researchers of gender and sexuality: https://t.co/gPBumavxjS pic.twitter.com/50jOapEfcL — BL Press Office (@BLpressoffice) 4 février 2019

Luxure et volupté sont les maîtres mots de cette collection mise en ligne par l'éditeur Gale. Ces livres étaient d'abord regroupés et stockés dans les placards de la salle du gardien dès les années 1850. Jugés inappropriés, ils étaient gardés sous clé « à cause de leur caractère estimé obscène » a déclaré Maddy Smith, conservatrice des collections imprimées. « Des ouvrages ont été ajoutés tout au long du XIXe siècle, mais les livres n'ont été libérés qu'en 1960, lorsque les esprits ont commencé à s'ouvrir à la sexualité. »



Un trésor pour soutenir la recherche sur le genre et la sexualité



Cette collection « Private Case » est accessible depuis 1960, mais le projet de numérisation avec l'éditeur Gale la rend désormais disponible à un public beaucoup plus large, par abonnement aux bibliothèques et aux établissements d'enseignement supérieur, ou gratuitement dans les salles de lectures de la bibliothèque.





Les volumes ont été numérisés et mis en ligne par Gale dans le cadre de son outil de recherche universitaire Archives of Sexuality and Gender . Ce programme s'étend du XVIe au XXe siècle et constitue la plus grande collection numérique de documents de sources primaires sur l'histoire et l'étude du sexe, de la sexualité et du genre.



Les bibliothèques d'Oxford dévoilent

leurs collections interdites



Adrian Edwards, responsable du patrimoine imprimé de la bibliothèque, a déclaré que la collection « offre des perspectives extraordinaires sur de nombreuses facettes de la sexualité humaine pendant au moins trois siècles… En numérisant cette collection, nous espérons la rendre visible et disponible comme elle ne l'a jamais été. »



