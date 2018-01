Sur France Inter, La Librairie Francophone affole les compteurs

Un an tout pile juste après un premier communiqué ravageur, la Librairie Francophone animée par Emmanuel Khérad remet le couvert. À l’époque, c’était un record d’audience qui est annoncé, avec près de 800.000 auditeurs de l’émission (direct, rediffusion et podcast), chaque samedi pour l’année 2016. Et pour l’année passée ?







« Merci à tous pour votre confiance et votre fidélité. Nous mesurons la responsabilité et l’exigence de qualité que vous souhaitez. Sachez que nous ferons tout pour continuer à produire des émissions populaires et intelligentes, en pensant à vous encore et toujours », annonce la production.

En, effet, La Librairie Francophone confirme donc la très forte audience enregistrée l’an passé à la même période. Et se présente comme l’émission « Livres » la plus suivie radios et télévisions confondues, horaires et jours confondus.

Émission numéro 1 en France à son heure de diffusion sur France Inter, elle devance nettement toutes les radios concurrentes généralistes, et même les radios dites musicales, se plaçant aussi devant NRJ.

Avec 120 000 auditeurs de plus que RTL et 442 000 auditeurs de plus qu’Europe 1, La Librairie Francophone, programme culturel international, est le rendez-vous incontournable de référence pour le grand public amateur de culture et de livres.