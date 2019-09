Sur la frontière mexicaine, une bibliothèque salvatrice

crédit Bisbee library

Accueillir et partager

5000 âmes, dans cette ancienne ville qui s’est construite autour de l’exploitation de mines de cuivre, au nord de la frontière entre USA et Mexique. Connue pour les violences qui éclatèrent en 1917, lors de l’expulsion manu militari des ouvriers, elle abrite une bibliothèque ouverte en 1882 — la Bisbee’s Copper Queen Library.Une institution sur le territoire, qui vient de recevoir le prix de Meilleure petite bibliothèque 2018, décernée par la publication professionnelle Library Journal.Pour justifier son choix, la revue souligne les multiples efforts de l’établissement, en faveur de la communauté — et principalement les programmes d’alphabétisation pour les jeunes. La bibliothèque propose également un service de graines offertes aux jardiniers ainsi qu’une panoplie de ressources pas vraiment classiques. On retrouve ainsi des équipements sportifs, proposés en vente…L’établissement fut originellement fondé par la société minière qui lui a donné son nom. Il s’agissait alors d’apporter un passe-temps plus cérébral que ceux auxquels s’adonnaient les ouvriers, à la fin du XIXe siècle. La compagnie offrit à la ville, en 1976, la gestion de la bibliothèque.À cette heure, indique son directeur, Jason Macoviak, on dénombre près de 3000 détenteurs de carte… « Les bibliothèques sont bien plus que des bibliothécaires qui demandent aux usagers de se taire. Ce sont des lieux communautaires. Nous encourageons les gens à s’y rendre et se parler », assure-t-il au Tucson Frappée par les restrictions budgétaires imposées quand le comté de Cochise se vit serrer la ceinture, la bibliothèque dut d’ailleurs se passer de son bibliobus. Pourtant, elle est parvenue deux ans plus tard à ouvrir une annexe, où se rendent même les habitants de Naco, ville frontalière voisine.Son fonctionnement tient du miracle, ou plutôt de la bonne volonté des habitants, qui œuvrent bénévolement. Le seul financement est une subvention qui permet d’acheter les livres, et fournir ordinateurs, WiFi et services de lecture préscolaire aux enfants.