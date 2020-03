Sur la Pile : les livres en partage sur Facebook, avec leurs auteurs

La #BU de @UCAuvergne et la #Librairie SCOP Les Volcans souhaitent réunir les acteurs de la chaîne du livre autour de textes littéraires contemporains à partager avec les #lecteurs confinés. Merci à MH Lafon et à @buchetchastel pour leur accord immédiat!https://t.co/z1xvy8mWvw pic.twitter.com/AO78Ymj6E3 — BU UCA (@uca_bu) March 26, 2020





Sur la pile. Le nom de la page était presque tout trouvé. Destinée à véhiculer « le goût du verbe et des idées, à partir de votre écran », la page profite des efforts conjoints de ses fondateurs. Des libraires, des bibliothécaires, qui « sollicitent des auteurs et des éditeurs pour qu’exceptionnellement, ils nous accordent gratuitement la possibilité de mettre à disposition des textes récents encore sous droits ».Le passage par Facebook a vocation, avant tout, à faciliter l’accès pour le plus grand nombre, sans querelle de chapelle.L’idée reste de publier le livre au fur et à mesure « et que les utilisateurs de Facebook puissent écrire, envoyer des photos, des vidéos, de leurs impressions, faire des lectures », indiquent-ils. Et surtout, que l’on continue, même en période de confinement, de « tisser des liens avec les mots et les auteurs ».La maison d’édition Buchet-Chastel et l’autrice Marie-Hélène Lafon auront été les premières à répondre présentes, et s’engager à leurs côtés. Le livre Album, une célébration du Cantal à travers 26 textes en prose formant un abécédaire poétique, sera donc l’initiateur de ce projet.Les suivants seront à consulter sans réserve.