Sur RTL, Bernard Lehut reprend ses Chemins d'écrivains

Durant tout l'été, Bernard Lehut, rédacteur en chef du service culture et spécialiste littéraire à RTL, accompagnera six écrivains dans des lieux qui leur sont chers, qui ont compté dans leur vie ou qui les inspirent. Une façon originale d'entrer un peu plus dans leur univers et de revenir sur leur carrière. La période estivale signe ainsi le retour de Chemins d'écrivains...

Les auditeurs habitués de RTL, et les autres, ont désormais pris l'habitude du rendez-vous estival proposé par Bernard Lehut. Tout au long de l'été, il accompagnera des écrivains sur leurs lieux de vie ou de vacances, des endroits qui sont chers à leur cœur et à leur œuvre, le plus souvent.

Au programme, cet été :22 juillet : Véronique Olmi, finaliste du Goncourt, auteur de Bakhita (Albin Michel) à Nice sa ville natale.29 juillet : Michel Bussi, auteur de Sang Famille (Presses de la Cité) dans le vieux Rouen, sa ville natale.5 août : Yann Queffelec, auteur de Dictionnaire amoureux de la mer (Plon) dans le Finistère.12 août : Isabelle Carré, Grand Prix RTL Lire 2018, auteur de Les Rêveurs (Grasset) à Saint-Jean-de-Luz son refuge.19 août : Christian Bobin, auteur de Un bruit de balançoire (L’Iconoclaste) chez lui en Bourgogne.26 août : Laetitia Colombani, auteur de La Tresse (Grasset) à Arcachon lieu de ses vacances depuis son enfance.Grâce à La Grande Librairie, on connait déjà le livre de l'été de Bernard Lehut...