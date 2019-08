Sur Wikipédia, les femmes scientifiques voient leurs pages supprimées

(photo d'illustration, Betsy Weber, CC BY 2.0)

Un travail d'équilibriste pour assurer l'équilibre

L'encyclopédie collaborative Wikipédia est un formidable réservoir de savoirs, mais elle reflète également les biais et inégalités qui émaillent notre société : seuls 17 % des pages en anglais consacrées à des personnalités sont centrées sur des femmes, et un plus faible pourcentage encore font le portrait de femmes scientifiques. Depuis quelques mois, le milieu scientifique remarque que ces personnalités féminines font souvent l'objet de signalements, pour que leur page soit supprimée.Clarice Phelps, une scientifique afro-américaine à l'origine de la découverte d'un élément chimique inconnu jusqu'à présent, a ainsi vu sa page Wikipédia supprimée en février 2019. Le motif, discuté entre contributeurs de l'encyclopédie, serait le manque de « notabilité » de la personne, autrement dit sa popularité auprès du public.Avec ce paradoxe qui s'établit rapidement : comment Clarice Phelps pourra-t-elle se faire connaitre du public si une page mentionnant ses découvertes est supprimée ?Depuis février, d'autres scientifiques ont vu leur page supprimée ou signalée dans l'attente d'une suppression, comme Sarah Tuttle, astrophysicienne, qui y voit même un accomplissement : « Je suis supprimée de Wikipédia, ce qui veut dire que je suis célèbre », constate-t-elle dans un tweet.De nombreuses initiatives visent à améliorer le nombre de femmes présentes dans les pages de l'encyclopédie participative. On peut par exemple citer, en Suisse, le groupe des sans pagEs , qui travaille à enrichir le site de biographies de femmes, dans tous les domaines, ou encore la version anglophone de l'initiative, Women in Red.Du côté scientifique, la physicienne Jessica Wade fait partie de ces bénévoles qui donnent de leur temps pour apporter un peu plus de visibilité à leur consœur : elle a récemment publié son 700e article consacré à une femme scientifique. « J'ai passé toute l’année dernière à essayer d’améliorer la représentation des femmes scientifiques et ingénieurs sur Wikipedia, afin de célébrer les importantes contributions de groupes sous-représentés », explique-t-elle à The Next Web En effet, le travail de Wade met l'accent sur les femmes, en premier lieu, mais aussi sur la diversité des origines, des ethnies et des disciplines.Un certain nombre des biographies qu'elle a signées ont été supprimées, et d'autres sont sur la sellette, toujours pour ce motif de popularité. « [B]ien qu’elles soient tout aussi brillantes, les femmes sont moins susceptibles d’être nommées pour des bourses ou des prix, peuvent être traitées de manière injuste par leurs pairs ou pour l'obtention de financements, seront moins représentées dans les médias et cantonnées à des rôles de “ménagères académiques” », analyse Wade.L'autre critique régulièrement adressée aux biographies de Wade porte ainsi sur l'absence de diversité des sources pour la rédaction de l'article : une critique légitime au sein de Wikipédia — la diversité des sources garantissant un début d'impartialité —, mais qui parait déplacée lorsque les personnalités en question font les frais d'une sous-représentation.Pour rectifier le tir, rédiger plus de biographies et d'articles, bien sûr, mais aussi varier les origines et le sexe des administrateurs et utilisateurs de Wikipédia semble indispensable.