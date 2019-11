Survivez à une invasion de zombies grâce aux outils de recherche documentaire

Le jeu vidéo associe scénario d’aventure et apprentissage ludique des méthodologies de la recherche documentaire. ZomBool se présente aussi comme un jeu à choix multiples. Ainsi, il se compose de 3 chemins différents et jusqu’à 4 fin possibles : les choix du joueur influent donc sur le scénario du jeu.« Les choix que vous ferez auront un impact sur l’histoire globale », déclare Julie Marcoux, bibliothécaire de l’Université Dalhousie et créatrice du jeu. « Le nombre de survivants et les fins varient en fonction des performances du joueur dans l’application des stratégies de recherche. »Julie Marcoux a commencé à développer ce jeu en 2012 pendant son temps libre après avoir fait le constat que de nombreux étudiants avaient des difficultés à appliquer les stratégies de recherche documentaire, notamment les opérateurs booléens.Ces outils fonctionnent sur le modèle de la théorie des ensembles et sont utilisés pour réduire, étendre ou affiner les résultats d’une recherche. Ils en existent trois « et », « ou » et « sauf ». Avec le « ou », les résultats de la recherche contiendra l’un ou l’autre des termes, alors qu’avec le « et » les résultats se limiteront aux documents contenant les deux mots clés. Le « sauf » permet d’affiner la recherche en excluant un terme des résultats. « Ça fonctionne comme les mathématiques », explique Julie Marcoux.« J’ai toujours aimé faire un peu de programmation, mais je n’avais jamais créé de jeu vidéo, ni même appris à le faire. J’ai dû composer une histoire avec différentes trames, différentes fins, puis trouver la musique. C’était mon idée, mais j’ai eu beaucoup d’aide. »Sa famille et son conjoint ont ainsi créé les illustrations originales du jeu. Zombool a d’abord été testé sur ses collègues bibliothécaires avant d’être présenté aux élèves pour améliorer leur compétence en recherche documentaire.« C’est gratifiant de voir un étudiant faire une vraie recherche et obtenir des résultats pertinents et non plus de faire des recherches aléatoires en espérant trouver de dont ils ont besoin » reprend la créatrice. « J’aimerais voir des universités du Canada et même du monde entier l’essayer. »Zombool est disponible en anglais et en français. Il est téléchargeable sur PC à cette adresse