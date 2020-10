Survivre à l'année 2020 : le marché du livre en Italie toujours inquiet

Reconquête, encore et encore









Entre juillet et septembre, le marché du livre italien retrouve une certaine croissance : la perte de chiffre d’affaires sur la même période de 2019 s’est réduite de 4 points, passant de 11 % à 4 %. Mi-avril, elle était de 20 % tout de même. Les statistiques, fournies par Nielsen, montrent que fin septembre, les canaux physiques (librairie et grande distribution) renouent avec les ventes.Ces points de vente totalisent 57 % de parts de marché, en hausse de 5 %, par rapport au bilan négatif de la mi-avril. Pour le président de l’AIE, Ricardo Franco Levi, la sortie du confinement se conforte, bien que l’inquiétude demeure.Au 27 septembre, précisément, les ventes de livres physiques, essais et romans, en librairie, grande distribution et e-commerce totalisaient 850 millions €, contre 914 millions € l’an passé. Ce sont ces 64 millions € de différence après lesquels tout le monde court.L’édition observe également une croissance côté livre numérique : 13 % de mieux en regard de l’année passée. C’est avec leur smartphone que les lecteurs numériques préfèrent se plonger dans les livres.Reste alors à attendre de voir si les points de vente retrouveront leur place de 2019 : en effet, sur l’an dernier, ils représentaient 73 % de parts de marché. C’est pour l’heure toute une dynamique qui est donc mise à mal, pour un secteur qui sortait d’une excellente année 2019.L’industrie avait enregistré 3,037 milliards € de résultats, en hausse de 2,8 % par rapport à 2018 — déjà année faste, qui affichait 3 % de croissance.Autre donnée qui sera à observer : le prix de vente des livres est inférieur à celui pratiqué en 2010. Bien que l’on soit passé à 19,93 € en moyenne pour un grand format, soit 2,3 % de plus qu’en 2018, le montant était de 21,60 € en moyenne en 2010.Renouer avec les lecteurs, le mot d’ordre depuis ces dernières années, n’aura pas été une mince affaire. En effet, 65 % de la population de 15 à 75 ans est lectrice d’au moins un ouvrage sur l’an passé — quel que soit le format. Toutefois, seuls 44 % des lecteurs assurent lire moins de trois livres chaque année, quand seuls 16 % en lisent un par mois.De fait, le temps consacré à la lecture reste faible : 9 % des répondants ont passé une heure quotidiennement sur un livre.