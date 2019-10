Susie Morgenstern : “Pour un auteur jeunesse, le poche c'est le summum”

Consécration, qui donne une seconde vie au livre , comme le disait Jean-Christophe Rufin, le livre de poche et une reconnaissance encore plus significative quand on est autrice jeunesse. « C’est le sommet pour moi. Pour un livre pour enfant, c’est plutôt rare. Mais en tant que lectrice, je suis capable d’attendre cinq ans pour qu’un Goncourt sorte en poche. »De cette expérience, elle se souvient de sa lecture de Thomas Hardy, Jude the Obscure (Jude l’obscure en français, sorti en 1985 en VO). L’objet « était tellement ancien, c’était l’un des premiers que j’avais achetés quand j’étais ado. » Un livre tant utilisé et si ancien, que « les pages s’effritaient. C’était comme si le livre se consumait… »