Suspension de Vraiment, en attendant une nouvelle formule

Polaris News, la société éditrice du discret journal papier Vraiment, a décidé de suspendre sa publication, après 8 numéros. Si aucune polémique ne l'avait touché à l'image d'Ebdo, les ventes, trop faibles, ont eu raison de l'hebdomadaire.

« Malgré les bons retours de nos lecteurs sur la qualité du magazine, le format d'un hebdomadaire imprimé n'a pas rencontré son public. Dès lors, notre responsabilité est d'acter l'impossibilité de mener à bien notre projet sous sa forme actuelle et de préparer une nouvelle formule » explique le président de Polaris News, également directeur de publication de Vraiment, Julien Mendez, dans un communiqué.En effet, ce dernier avait fondé Vraiment, lancé le 21 mars 2018, avec Jules Lavie, ancien journaliste à France Info qui prend le poste de directeur de la rédaction ainsi que Julie Morel. Cette dernière, tout comme le président de Polaris, sont d'anciens conseillers ministériels d'Emmanuel Macron et Michel Sapin au ministère de l'Économie. Valérie Brioux, anciennement au Parisien, devient rédactrice en chef.L'objectif annoncé était de prendre du recul sur l'actualité, de se concentrer sur les faits, de donner une multiplicité d'opinions et d'accorder une grande place au photo-reportage. Si le premier numéro avait été diffusé à 18.000 exemplaires (vente au numéro et abonnements confondus), les ventes baissent. Selon l' Observatoire du journalisme , on compte bientôt 5000 exemplaires en moyenne.« Produire un hebdomadaire papier en 2018 était un sacré défi […] » fait remarquer Jules Lavie, « C'est avec tristesse que nous abandonnons cette partie, mais nous nous mettons au travail pour faire perdurer les valeurs et l'esprit du journal sous une autre forme. » L'équipe entend donc revenir, avant l'été, avec une nouvelle formule.