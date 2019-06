Suzanne Collins signe un prequel à la saga Hunger Games, pour mai 2020

Le chant du geai moqueur se fait entendre au loin. Les éditions Scholastic ont annoncé la publication d'un prequel à la trilogie The Hunger Games (traduit de l'anglais par Guillaume Fournier aux éditions Pocket Jeunesse) de Suzanne Collins. Le roman devrait sortir en librairie le 19 mai 2020 au Royaume-Uni, aux États-Unis, au Canada, en Irlande, en Australie et en Nouvelle-Zélande.



Katniss Everdeen (Jennifer Lawrence), image tirée du film Hunger Games : La Révolte - Partie 2





L'accord a été négocié par David Levithan, vice-président, éditeur et directeur de Scholastic, et l'agent littérarire Rosemary Stimola du Stimola Literary Studio. Le livre devrait revisiter le monde de Panem, 64 ans avant les événements des Hunger Games. L'ouvrage sera disponible non seulement sous format papier mais également numérique et audio.



« Suzanne Collins est passée maître dans l'art d'allier une narration brillante, une superbe construction du monde, un suspense à couper le souffle et des critiques sociales », a déclaré Ellie Berger, la présidente de Scholastic. « Nous sommes absolument ravis – en tant que lecteurs et éditeurs – de présenter aux fans dévoués de la série et à un nouveau public une toute nouvelle perspective sur ce classique moderne. »



L'auteure, de son côté, a tenu à expliquer plus en profondeur son projet littéraire. Certaines thématiques ont déjà été abordées dans les trois romans originaux : « Avec ce livre, j'ai voulu explorer l'état de nature, qui nous sommes, et ce que nous percevons comme nécessaire à notre survie », explique-t-elle.



« La période de reconstruction dix ans après la guerre, communément appelée les Journées sombres - alors que le pays de Panem se remet sur pied - offre aux personnages un terrain fertile pour s'attaquer à ces questions et définir ainsi leur vision de l'humanité ».



Il était une fois, à Panem...



Pour rappel, la trilogie de Collins raconte l'histoire de la jeune Katniss, 16 ans, qui vit dans le district 12 de la nation post-apocalyptique de Panem. Le Capitole, une métropole hautement avancée technologiquement, exerce un contrôle politique dictatorial sur douze districts.



Chaque année, des « Jeux de la Faim » sont organisés et retransmis à la télévision. Chaque district choisit au hasard un garçon et une fille entre douze et dix-huit ans lors de la « moisson ». 23 des jeunes gens élus sont destinés à mourir lors des jeux et un seul peut (ou doit...) en sortir vivant.