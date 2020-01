Svetlana Aleksievitch, Prix Nobel, ouvre une maison d'édition réservée aux femmes

Svetlana Aleksievitch en 2016 (Sergento, CC BY-SA 4.0)



Lauréate du Prix Nobel de littérature en 2015 pour une « œuvre polyphonique, mémorial de la souffrance et du courage à notre époque », Svetlana Aleksievitch dispose d'une audience rare pour une auteure biélorusse. Une attention qu'elle souhaite mettre au service de ses consœurs, en créant une maison d'édition qui ne publierait que des œuvres de femmes.Le projet, pensé depuis un peu plus de 6 mois, a été dévoilé par l'auteur au journal Nasha Niva (accès payant), et devrait se concrétiser dans les prochains mois. « Les hommes sont partout, les œuvres de femmes sont rarement publiées », observe simplement la lauréate du Prix Nobel.Depuis quelques années, renforcé par MeToo, un mouvement d'émancipation traverse l'édition, pour que les livres soient aussi des lieux où des voix de femmes, d'habitude étouffées par la société, puissent se faire entendre. L'initiative d'Aleksievitch rejoint ainsi le programme PublisHer , lancé en octobre dernier, qui a pour vocation de donner de la visibilité aux femmes qui travaillent dans l'édition.