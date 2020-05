Sweet Child O' Mine : les Guns N’Roses sortiront un livre illustré pour enfants

Écrit en collaboration avec le célèbre auteur américain James Patterson, l’ouvrage intitulé Sweet Child O’ Mine rend hommage — comme son nom le laisse deviner — à leur chanson éponyme. Sorti en 1987 dans leur premier album Appetite for Destruction, ce single reste l’un des plus grands succès commerciaux du groupe.

Après Metallica et leur abécédaire à colorier , c’est au tour d’un autre groupe emblématique de se lancer dans l’écriture d’un ouvrage. Les Guns N’Roses ont en effet annoncé sortir un livre pour enfant, avec nul autre que James Patterson. « En tant que fan de longue date de Guns N ’Roses, je suis ravi de collaborer avec le groupe pour donner vie à leur célèbre chanson à succès » a expliqué l’écrivain américain.L’ouvrage transformera les paroles de la célèbre chanson Sweet Child O’Mine en une histoire pour enfants qui « célèbrera l’amour et la musique » annonce un communiqué. « Je sais qu’il s’agira d’une histoire que les enfants adoreront lire et que les parents adoreront chanter » a souligné l’auteur de la série Alex Cross.Selon People , cette idée de livre aurait été inspirée par la fille et la nièce du manager de Guns N’ Rose, Fernando Lebeis. « Ma sœur et moi avons eu la chance de voir nos filles Maya et Natalia Rose grandir en tournée avec les gars du groupe. Nous faisons nous-mêmes partie de la famille de Guns N’ Roses depuis plus de 30 ans. Pouvoir en faire un livre imprimé pour enfants est vraiment un des évènements les plus marquants et amusants de nos vies » a-t-il souligné.