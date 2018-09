Sybille de Gastines directrice de la communication de l’Institut de France

Sybille de Gastines est nommée directrice de la communication de l’Institut de France avec pour mission d’accroître le rayonnement de l’Institut par la diffusion de ses activités à Paris et dans ses différents sites en province, conformément à la volonté de son nouveau Chancelier, Xavier Darcos, élu en décembre 2017.









Sybille de Gastines est diplômée de ESCP Europe. Après un passage au sein des équipes de communication de Luc Chatel en 2011, elle rejoint les équipes marketing et communication de Coca-Cola à Madrid, puis Hermès à Paris.



Elle intègre le cabinet de conseil en communication Tilder en 2012 avant de retrouver les murs d’ESCP Europe en 2015, en tant que directrice d’un Institut dédié à l’innovation et à l’entrepreneuriat. Elle y noue des passerelles fortes pour rapprocher le monde du business du monde de l’art.



Créé en 1795, l’Institut de France a pour mission de contribuer au perfectionnement des lettres, des sciences et des arts, à titre non lucratif. Composé de cinq Académies (Académie française, Académie des inscriptions & belles-lettres, Académie des sciences, Académie des beaux-arts, Académie des sciences morales & politiques), il soutient et encourage la création sous toutes ses formes.



L’institut est également le gardien d'un important patrimoine artistique et culturel composé de demeures et de collections exceptionnelles qui lui ont été léguées depuis la fin du XIXème siècle (parmi elles, le château de Chantilly, le musée Jacquemart-André, le château de Langeais, le manoir de Kerazan, la Villa Kérylos).



Il joue par ailleurs un rôle majeur de mécène à travers 200 fondations abritées qui distribuent plus de vingt millions d’euros chaque année.