Sylvain Tesson, nouvel Ulysse pour un documentaire d'Arte

Aujourd’hui, jeudi 9 mai débute pour ARTE le tournage d’une nouvelle série documentaire, Dans le sillage d’Ulysse avec Sylvain Tesson. Grand spécialiste et admirateur d’Homère, l’écrivain part en voilier de Marseille pour sillonner la Méditerranée afin d’accomplir à son tour le voyage d’Ulysse.Des rivages de Sicile jusqu’aux côtes turques, en passant par l’Italie, l’Albanie et la Grèce, Sylvain Tesson convoquera la poésie d’Homère et tous les Dieux de l’Olympe au service d’une aventure intemporelle au cours de laquelle il rencontrera les habitants de ces rivages.En livrant au public sa vision très personnelle de l’Odyssée, l’écrivain nous emmène à la découverte des cultures et des lieux marqués par ce récit épique, toujours aussi présent dans notre culture européenne. Pivot de la coopération culturelle et économique entre les deux rives de la Méditerranée, c’est sur le Vieux-Port de Marseille que Sylvain Tesson embarquera pour sa grande Odyssée.Dans le sillage d’Ulysse avec Sylvain Tesson sera découpé en 5 épisodes de 26 minutes, réalisés par Christophe Raylat et produits par ARTE France et Lato Sensu Productions. Ushuaia TV et TV5 Monde participeront aussi à l'aventure.6 semaines de tournage sont prévues. Pour la diffusion, il faudra attendre 2020, sur Arte.