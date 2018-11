Sylviane Tarsot-Gillery (BnF) devient directrice générale de la création artistique

Sylviane Tarsot-Gillery, directrice générale de la Bibliothèque nationale de France, prendra, à partir du 15 novembre prochain, la tête de la direction générale de la Création artistique au ministère de la Culture. La nouvelle a été annoncée en Conseil des ministres, ce 7 novembre.

Sylviane Tarsot-Gillery, en 2014 (ActuaLitté, CC BY SA 2.0)



Nommée en mars 2014 à la direction générale de la Bibliothèque nationale de France, sur proposition de Bruno Racine, alors président de l'établissement, Sylviane Tarsot-Gillery quittera donc ses fonctions pour prendre la tête de la direction générale de la création artistique.

Issue de la fusion de la Direction de la Musique, de la Danse, du Théâtre et des Spectacles (DMDTS) et de la Délégation aux Arts plastiques, cette direction générale du ministère a pour mission générale de favoriser la création artistique, en particulier dans les domaines du spectacle vivant et des arts plastiques. Des domaines bien connus de Sylviane Tarsot-Gillery, puisqu'elle a notamment été déléguée adjointe aux arts plastiques (1996-1999) et présidente du Centre national du Théâtre.

Diplômée en droit public et de l'institut d'Études politiques de Paris, ancienne élève de l'ENA (1986), Sylviane Tarsot-Gillery a commencé sa carrière comme conseillère de chambre régionale des comptes (1986 — 1991) avant d'entamer un long parcours dans le secteur culturel. Elle a, en particulier, occupé plusieurs postes importants à l'administration centrale du ministère de la Culture et de la Communication, notamment comme déléguée adjointe aux arts plastiques (1996-1999) et directrice adjointe de l'administration générale (2002-2005).

Elle a également occupé des responsabilités importantes en direction régionale des affaires culturelles, de 1993 à 1996 comme directrice régionale adjointe des affaires culturelles d'Ile-de France puis en tant que directrice régionale des affaires culturelles de Haute-Normandie de 1999 à 2002.

Déléguée générale de la Cité Internationale Universitaire de Paris de 2005 à 2010, elle a ensuite, en 2010, été nommée directrice de Culturesfrance puis en 2011 directrice générale déléguée de l'Institut français qui assure le rayonnement de la culture française à l'étranger. Parallèlement, elle assure la présidence du Centre National du Théâtre.

Sylviane Tarsot-Gillery assumera ses nouvelles fonctions à partir du 15 novembre 2018.