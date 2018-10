Sylvie Marcé nommée commissaire générale des États généraux du livre

Françoise Nyssen, ministre de la Culture, a choisi de confier à Sylvie Marcé le Commissariat général des États généraux du livre en français dans le monde.





Sylvie Marcé au centre - ActuaLitté, CC BY SA 2.0





L’organisation de ces États généraux figure parmi les mesures du plan pour la langue française et le plurilinguisme présenté par le président de la République devant l’Académie française, à l’occasion de la Journée internationale de la Francophonie, le 20 mars dernier.

Une première étape de préfiguration de ces États généraux a eu lieu lors du festival Étonnants Voyageurs en mai, et en a dessiné les principaux objectifs :

- Travailler à offrir aux francophones de tous les continents un large accès à la diversité de la création littéraire et intellectuelle en langue française

- Contribuer à la constitution d’un espace éditorial francophone décloisonné et dynamique, fondé sur la coopération et la réciprocité

- Favoriser la mobilité et la mise en réseau de tous les professionnels du livre qui ont le français en partage afin de stimuler les échanges éditoriaux, la collaboration et la mutualisation des bonnes pratiques

- Intégrer les nouvelles perspectives liées au numérique



Ces États généraux se dérouleront d’ici la fin de l’année 2019 et donneront lieu à différentes initiatives et manifestations qui seront précisées dans les prochaines semaines avec les principaux acteurs, publics et privés, des milieux du livre en France et les différents organismes ou institutions partenaires de l’ensemble du monde francophone.



L’Institut français a été désigné comme opérateur de ces États généraux du livre en français dans le monde et apportera son soutien notamment à travers la mobilisation du réseau culturel français à l’étranger et l’expertise de son département Langue française, Livre et Savoirs dont la directrice, Judith Roze, assurera le commissariat général adjoint de l’opération.



Sylvie Marcé a exercé des responsabilités dans le secteur du livre depuis 20 ans.



Après avoir dirigé l’association Savoir Livre pendant quatre ans, elle a dirigé pendant 15 ans les Éditions Belin, puis le groupe Humensis (Belin, Puf, Le Pommier, les Éditions de l’Observatoire, Pour la Science, Cerveau & Psycho) né de la fusion en 2016 des Éditions Belin et des Puf (Presses universitaires de France).

Membre du bureau du Syndicat National de l’Édition (SNE) de 2010 à juin 2018, Sylvie Marcé en a été vice-présidente de 2010 à 2015, et en a présidé le groupe des Éditeurs d’Éducation de 2002 à 2018.