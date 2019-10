Syrie : chroniques intérieures des bastions de la résistance

Depuis la révolution de 2011, nombreux sont les Syriens qui, par un désir militant de témoignage et de compréhension, se sont mués en chroniqueurs ou en analystes de la situation syrienne.Ils ont ainsi produit des récits pour donner du sens à une tragédie qui leur échappe, mais dont le premier responsable est l’État syrien.Composé de témoignages et d’études traduits de l’arabe, cet ouvrage forme une chronique de l’intérieur de la révolution et de la guerre en Syrie rédigée par des auteurs syriens, intellectuels engagés, ou simples témoins.L’auteur de l’ouvrage, Franck Mermier, est anthropologue, directeur de recherche au CNRS. Il a dirigé le Centre français d’études yéménites et le département des études contemporaines à l’Institut français du Proche-Orient.Collectif, sous la direction de Franck Mermier – Écrits libres de Syrie – Classiques Garnier – 9782406083665 – 29 €