Ta-Nehisi Coates publiera son premier roman en septembre 2019

#FBM18 - L'écrivain et journaliste américain Ta-Nehisi Coates publiera son premier roman, très attendu, en septembre 2019, a-t-on appris à la Foire du Livre de Francfort. L'éditeur américain de Coates, Penguin Random House, se prépare d'ores et déjà pour un « chef d'oeuvre ».

(ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

Le livre n'a pour l'instant ni titre ni pitch, mais Penguin Random House l'annonce déjà comme l'une de ses plus importantes parutions de l'année 2019. « Nous attendons ce chef-d'oeuvre, mais nous n'avons pas encore le manuscrit. Il nous parviendra dans quelques mois, nous le retravaillerons ensemble pour préparer le grand événement de septembre », nous explique Denise Cronin, chargée de droits pour PRH.

Pour le moment, les droits de traduction n'ont pas été vendus – y compris pour la France. La maison d'édition britannique Hamish Hamilton, filiale de Penguin UK qui a édité d'autres livres de Coates, publiera ce premier roman au Royaume-Uni.

Ta-Nehisi Coates est un auteur particulièrement suivi depuis la publication de plusieurs essais évoquant la condition des Afro-Américains aux États-Unis et le racisme auquel ils font face. Une colère noire, Le grand combat et Le Procès de l'Amérique ont été publiés en français par les éditions Autrement, dans des traductions, respectivement, de Thomas Chaumont et de Karine Lalechère.

Outre ses essais, Ta-Nehisi Coates a reçu un excellent accueil pour son travail sur le personnage et les séries de comics Black Panther, chez Marvel.