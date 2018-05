Tallulah Pomeroy raconte les secrets les mieux gardés des femmes

Sarah Braybrooke et Marika Webb-Pullman de la maison d’édition australienne Scribe ont acquis les droits de diffusion pour ce guide de l’hygiène personnelle pas franchement conventionnel. Tallulah Pomeroy a collecté des dizaines de témoignages anonymes par le biais d’une page Facebook afin de composer cette anthologie de secrets parfois déroutants.« Le livre de Tallulah est joyeux, grossier, subversif et beau à la fois, il éloigne les corps féminins du regard masculin et, ce faisant, il réécrit la définition de la féminité. Nous avons hâte de partager cela avec toutes nos femmes préférées » assurent-elles au Bookseller Hors des sentiers battus, l’artiste présente son livre comme « une découverte des secrets corporels féminins - inestimables pour les curieux, horrifiants pour les prudes ». Tallulah Pomeroy a demandé aux femmes et à tous ceux qui s'identifient comme tels de lui confier leurs histoires et ces petites habitudes possiblement sans grâce et qui pourraient manquer de féminité.Contre toute attente, la page a été inondée d’histoires qu’elle n’aurait jamais pu imaginer : de la cire d’oreille au pet emprisonné en passant par les pyjamas sanglants, rien ne lui a été épargné – pour son plus grand bonheur. Cet espace s'est changé en véritable communauté de femmes pleines d'humour, solidaires et sans langue de bois. En confiant ces petits secrets qu’elles pensaient honteux, elles ont bien vite compris qu’il n’en était rien et qu’elles n’étaient pas seules.« Je voulais découvrir si mes amies étaient aussi dégueulasses que je le pensais, que je pensais que nous étions toutes, secrètement. Nous avons commencé à partager les petites habitudes dégoûtantes auxquelles nous nous adonnons en privé : à tâtons pour commencer, et puis un raz de marée de plus de 200 anecdotes putrides a déferlé sur la page, aussi hilarante qu’assumées » explique l’artiste.Tallulah Pomeroy vit actuellement à Bristol où elle est l’illustratrice du magazine en ligne Catapult.co. Elle s’est bien entendu occupée de réaliser les illustrations qui ponctuent l’ouvrage encore une fois sans censure pour le corps féminin. Exit la honte et le glamour, dans ce guide il n’y a de place que pour la vérité toute nue.