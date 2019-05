Tarifs, contrats, cadences, cotisations : les correcteurs tiennent séance

L’ACLF, Association des correcteurs de langue française, convie tous les correcteurs professionnels de l’édition, de la presse, de la communication et de l’audiovisuel, à se retrouver ce 25 mai 2019 à 14 heures au lycée Colbert (75010 Paris).Les thématiques sont posées : tarifs, contrats, cadences, piges, factures, cotisations : « Comment travaillons-nous aujourd’hui ? QuelS statutS pour notre métier ? », interroge l’organisme.Cet après-midi est destinée aux échanges, témoignages et partage de ressources. Un événement a été mis en place : on peut s’y inscrire, par politesse, et s’y rendre, par nécessité.Rendez-vous au 27, rue du Château-Landon (Métro Stalingrad ou Louis-Blanc)