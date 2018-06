Taschen séduira l'Asie avec de splendides ouvrages de collection

Pour l’occasion, Taschen annonce l'ouverture d'un magasin entièrement consacré au livre. Pas de papeterie ni d'accessoires pour distraire le client. Le magasin marquera également le coup en proposant une édition luxueuse et très limitée d’un livre consacré à Ferrari. Pour s’offrir l’ouvrage il faudra tout de même débourser 250 000 HK $ soit plus de 27 000 euros.Images d’archives du constructeur italien, mais aussi collection privée, l’ouvrage se présente comme un objet de collection à part entière. L’heureux acquéreur emportera son livre dans un boîtier en aluminium qui repose sur une sculpture de moteur de voiture de course 12 cylindres, scellés par le fameux logo à l’étalon de la maison.Marlene Taschen, directrice générale et fille du fondateur Benedikt Taschen, vise à utiliser le magasin comme un moyen de tester le marché et de cartographier les futurs sites à travers l’Asie rapporte le site Shouth China Morning Post « Nous publions des livres sur le même sujet dans différentes tailles et éditions afin que tout le monde puisse se le permettre. Nos livres sont tous axés sur l’image, et nous n’avons pas de livres avec du texte seulement, » explique-t-elle.